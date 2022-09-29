Ekonomi Doğal gazda destek 2 bin 500 liraya çıktı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Doğal gazda destek 2 bin 500 liraya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu 40 milyar liralık sosyal yardımın detayları belli oldu. Okul dönemindeki çocuk desteği 350-650 liraya çıkarıldı. Daha önce 450 ila 1150 lira arasındaki doğal gaz desteği, 900 ila 2 bin 500 liraya yükseltildi. Doğal gaz desteğinden ev sahiplerinin yanı sıra kiracılar da yararlanacak.

Abone Ol Google News
Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Doğal gazda destek 2 bin 500 liraya çıktı
Arşiv

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamı kapsamındaki desteklerin detaylarını açıkladı. Desteklerden daha fazla vatandaşın istifade etmesi için bütçeyi 15 milyar liradan 40 milyar liraya çıkardıklarını belirten Bakan Yanık, “Bu doğrultuda 450-600 lira olan destek tutarımızı 850-1250 liraya yükseltiyoruz” dedi.

KİRACI DA EV SAHİBİ DE BAŞVURABİLİR

Yanık, bu yıl hayata geçirilen Doğal gaz Tüketim Desteği’nde 415 lira ile 1150 lira arasında ve ilden ile değişkenlik gösteren yardım tutarını 900 lira ile 2500 lira arasında olacak şekilde artırıldığını duyurdu. Yanık, yeni başvuru döneminde ev sahiplerinin yanı sıra kiracı olan vatandaşlara da doğal gaz desteklerinden faydalanma imkânı sunduklarını bildirdi. Yılda iki defa olmak üzere verilen doğal gaz desteğinin ilk ödemelerinden 311 bin hane faydalanırken, bu yıl yapılan düzenlemeyle bu sayının daha da artırılması hedefleniyor.

Derya Yanık
Derya Yanık

ÖDEMELER PTT ÜZERİNDEN

Başvuruların 5 Eylül’de başladığı Doğal gaz Tüketim Desteği’ne vatandaşlar, e-Devlet üzerinden ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla başvuru yapabiliyor. Destek kapsamında, tüketicilerin Türk vatandaşı olması gerekirken; doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olma, ikamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunma, ödenecek faturanın mesken abone grubuna ait olması ve hakkında ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca hak sahipliği kararı verilmesi şartı aranıyor. Başvuru sonrası destekten faydalanmaya hak kazanan vatandaşlar, PTT'ye doğal gaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanıyor.

ÇOCUKLARA 650 LİRA

Bakan Derya Yanık, ‘Çocuk Destek Bileşeni’ kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre aylık 350 ile 650 lira aralığında destek vereceklerini bildirdi. Yanık, "Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 lira, 3 çocuklu hanelere 450 lira, 4 çocuklu hanelere 550 lira, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 lira ilave destek sağlayacağız” diye konuştu.

HER AY 216 TL ELEKTRİK DESTEĞİ

Türkiye Aile Desteği alan hanelerin Elektrik Tüketim Desteği'nden de yararlandıracaklarının bilgisini veren Yanık, “1-2 kişilik hanelere 75 kilovatsaat karşılığı elektrik tüketim desteği (108 TL), 3 kişilik hanelere 100 kilovatsaat karşılığı elektrik tüketim desteği (144 TL), 4 kişilik hanelere 125 kilovatsaat karşılığı elektrik tüketim desteği (180 TL) ve 5 ve üzeri nüfusa sahip hanelere 150 kilovatsaat karşılığı elektrik tüketim desteği (216 TL) sağlayacağız” ifadelerini kullandı. Yanık, yeni tutarların da kasım ayı ödemelerine yansıtılacağını vurguladı.

KRONİK HASTALARA YÜZDE 5 EK ÖDEME

  • Sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara ek ödeme yapacaklarına da dikkati çeken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Vatandaşlarımızın başvurusu sırasında hastalığına dair raporunu sisteme işlemesi gerekecek. Hastalarımızın yaşadığı hanelere, belirlediğimiz destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme yapacağız" ifadelerini kullandı. Açıklanan yeni sosyal yardım paketi içerisinde düzenli sosyal yardımlardan faydalanıcı ailelere sağlanan destek tutarlarında da artışlar yaptıklarını kaydeden Bakan Yanık, “2022 yılında tutar artışı sağladığımız yardım programlarımız için ayırdığımız 6 milyar liralık bütçemizi yıllık 11,5 milyar liraya yükseltti” diye konuştu.

DESTEKLERDE BÜYÜK ARTIŞ

Yeni dönemde; prefabrik ev yapımı yardımı 40 bin liradan 150 bin liraya, ev onarım yardımı 25 bin liradan 75 bin liraya, betonarme ev yapımı yardımı ise 70 bin liradan 200 bin liraya yükseltildi. Şartlı Doğum Yardım Programı kapsamında verilen 150 liralık tutar 500 liraya, Çoklu Doğum Yardımı 215 liradan 400 liraya, Şartlı Sağlık Yardımı 55 liradan 100 liraya, Öksüz Yetim Yardımı 300 liradan 600 liraya, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakdi Yardımı ise 500 liradan 1000 liraya çıkarıldı.

Doğalgaz faturası yardımı başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?
ÖZGÜN
Doğalgaz faturası yardımı başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?

Dört milyon haneye doğalgaz desteği: İhtiyaç sahibi ailelere verilecek
FOTOĞRAF 14
Title
Sene başında uygulamaya başlanan proje kapsamında ekim-kasım aylarında yapılacak ödeme için de başvurular alınmaya başladı.
Title
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, \"Tüketicilerin korunmasına yönelik olarak, yıllık 450 ila 1.150 TL arasında verilecek olan doğalgaz tüketim desteği için başvurular alınıyor
Title
4 milyon haneye destek sağlanmasını hedefliyoruz\" diye konuştu.
Title
Sabah'ın haberine göre; Dönmez, bir soru önergesine verdiği yanıtta vatandaşın enerji masraflarını desteklemek için yapılan çalışmaları anlattı.
Title
Bu kapsamda bu yıl ilk kez ihtiyaç sahibi ailelere yapılan doğalgaz yardımı ile ilgili de değerlendirmede bulunan Bakan Dönmez, \"Doğalgaz Tüketim Desteği\" için başvuruların alınmaya başlandığını duyurdu.
Title
Yılda iki kez olan doğalgaz desteğinde ilk ödeme mart ve nisanda olurken, ikinci ödeme ise ekim-kasımda gerçekleşecek.
Title
Bu yıl ilk kez uygulamaya alınan destek kapsamında 330 bin haneye yardımda bulunulurken, yeni destek dönemi için Bakan Dönmez, \"Tüketicilerin korunmasına yönelik olarak, yıllık 450 TL-1.150 TL arasında verilecek olan doğal gaz tüketim desteği için başvurular alınmakta olup, bu alanda 4 milyon haneye destek sağlanması hedeflenmektedir\" dedi.
Title
DOĞALGAZ DESTEĞİNDEN NASIL YARARLANILIR?

Destekten yararlanmak isteyen vatandaşlar e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'ndan başvuruda bulunabiliyor.
Title
DOĞALGAZ YARDIM DESTEĞİ NE KADAR?

\"İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğalgaz Tüketim Desteğinde ödemelerimiz başladı.
Title
Isıl harita baz alınarak belirlenen destek tutarı 450 TL - 1150 TL arasında değişiyor.
Title
Ödemeleri iki taksit olarak gerçekleştiriliyor.
Title
DOĞALGAZ DESTEĞİ ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK? Doğalgaz desteği ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez (mart ve ekim) gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi.
Title
Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT'ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.
Title
Dört milyon haneye doğalgaz desteği: İhtiyaç sahibi ailelere verilecek
Elektrik ve doğalgazda uyguladığı sübvansiyon ile vatandaşa 100 milyar liralık destekte bulunan hükümet, şimdi de bütçeye koyduğu 3 milyar lira ile 4 milyon vatandaşın hanesine nakdi doğalgaz desteği yapacak. Peki, 2022 Doğalgaz destek başvurusu nasıl yapılır? Doğalgaz desteği yardımı nasıl alınır, kimler yararlanabilir? Doğalgaz yardımı hangi aylarda verilecek?


Bu fırsatı kaçırmayın

Bu fırsatı kaçırmayın

​TOKİ konut başvurusu ne zaman bitiyor?
Dünyanın en ilginç protestosu

Dünyanın en ilginç protestosu

​Binlercesi aynı anda sokakta dolaştı.
CHP bir milligüvenlik sorunudur

​Cumhurbaşkanı Erdoğan sıcak gündemi canlı yayında değerlendiriyor.

'Milletimizin hak ve menfaatleri hukuki çerçevede korunacak.'

​Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakanı Beisenaliev rüşvet alırken yakalandı

​Rüşvetten ceza yiyen şirketin başındaki ismi İBB'de danışman yaptı

​Turist yoğunluğu: Kentte oteller doldu taştı.

​Azerbaycan ve Türkiye ile anlaşma imzalamalıyız

Dümeni kilitlendiği için sürüklenen yük gemisi Üsküdar sahiline 100 metre kala durabildi.

​Darbedilip, baygınlık geçirdi; taksi çarpmasıyla öldü.

​AK Parti'den muhalefete 'erken seçim' tepkisi

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.