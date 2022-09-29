Doğal gazda destek 2 bin 500 liraya çıktı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamı kapsamındaki desteklerin detaylarını açıkladı. Desteklerden daha fazla vatandaşın istifade etmesi için bütçeyi 15 milyar liradan 40 milyar liraya çıkardıklarını belirten Bakan Yanık, “Bu doğrultuda 450-600 lira olan destek tutarımızı 850-1250 liraya yükseltiyoruz” dedi.

KİRACI DA EV SAHİBİ DE BAŞVURABİLİR

Yanık, bu yıl hayata geçirilen Doğal gaz Tüketim Desteği’nde 415 lira ile 1150 lira arasında ve ilden ile değişkenlik gösteren yardım tutarını 900 lira ile 2500 lira arasında olacak şekilde artırıldığını duyurdu. Yanık, yeni başvuru döneminde ev sahiplerinin yanı sıra kiracı olan vatandaşlara da doğal gaz desteklerinden faydalanma imkânı sunduklarını bildirdi. Yılda iki defa olmak üzere verilen doğal gaz desteğinin ilk ödemelerinden 311 bin hane faydalanırken, bu yıl yapılan düzenlemeyle bu sayının daha da artırılması hedefleniyor.

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Derya Yanık

ÖDEMELER PTT ÜZERİNDEN

Başvuruların 5 Eylül’de başladığı Doğal gaz Tüketim Desteği’ne vatandaşlar, e-Devlet üzerinden ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla başvuru yapabiliyor. Destek kapsamında, tüketicilerin Türk vatandaşı olması gerekirken; doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olma, ikamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunma, ödenecek faturanın mesken abone grubuna ait olması ve hakkında ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca hak sahipliği kararı verilmesi şartı aranıyor. Başvuru sonrası destekten faydalanmaya hak kazanan vatandaşlar, PTT'ye doğal gaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanıyor.

ÇOCUKLARA 650 LİRA

Bakan Derya Yanık, ‘Çocuk Destek Bileşeni’ kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre aylık 350 ile 650 lira aralığında destek vereceklerini bildirdi. Yanık, "Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 lira, 3 çocuklu hanelere 450 lira, 4 çocuklu hanelere 550 lira, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 lira ilave destek sağlayacağız” diye konuştu.

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HER AY 216 TL ELEKTRİK DESTEĞİ

Türkiye Aile Desteği alan hanelerin Elektrik Tüketim Desteği'nden de yararlandıracaklarının bilgisini veren Yanık, “1-2 kişilik hanelere 75 kilovatsaat karşılığı elektrik tüketim desteği (108 TL), 3 kişilik hanelere 100 kilovatsaat karşılığı elektrik tüketim desteği (144 TL), 4 kişilik hanelere 125 kilovatsaat karşılığı elektrik tüketim desteği (180 TL) ve 5 ve üzeri nüfusa sahip hanelere 150 kilovatsaat karşılığı elektrik tüketim desteği (216 TL) sağlayacağız” ifadelerini kullandı. Yanık, yeni tutarların da kasım ayı ödemelerine yansıtılacağını vurguladı.

KRONİK HASTALARA YÜZDE 5 EK ÖDEME

Sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara ek ödeme yapacaklarına da dikkati çeken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Vatandaşlarımızın başvurusu sırasında hastalığına dair raporunu sisteme işlemesi gerekecek. Hastalarımızın yaşadığı hanelere, belirlediğimiz destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme yapacağız" ifadelerini kullandı. Açıklanan yeni sosyal yardım paketi içerisinde düzenli sosyal yardımlardan faydalanıcı ailelere sağlanan destek tutarlarında da artışlar yaptıklarını kaydeden Bakan Yanık, “2022 yılında tutar artışı sağladığımız yardım programlarımız için ayırdığımız 6 milyar liralık bütçemizi yıllık 11,5 milyar liraya yükseltti” diye konuştu.

DESTEKLERDE BÜYÜK ARTIŞ

Yeni dönemde; prefabrik ev yapımı yardımı 40 bin liradan 150 bin liraya, ev onarım yardımı 25 bin liradan 75 bin liraya, betonarme ev yapımı yardımı ise 70 bin liradan 200 bin liraya yükseltildi. Şartlı Doğum Yardım Programı kapsamında verilen 150 liralık tutar 500 liraya, Çoklu Doğum Yardımı 215 liradan 400 liraya, Şartlı Sağlık Yardımı 55 liradan 100 liraya, Öksüz Yetim Yardımı 300 liradan 600 liraya, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakdi Yardımı ise 500 liradan 1000 liraya çıkarıldı.

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ÖZGÜN Doğalgaz faturası yardımı başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?