Doğal gazda yeni dönem resmen başlıyor: Kademeli tarifeye geçilecek

10:3224/12/2025, Çarşamba
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2026'dan itibaren doğal gazda kademeli tarifeye geçileceğini açıkladı. İl bazlı tüketim sınırlarını aşan aboneler devlet desteğinden yararlanamayacak ve faturaları maliyet üzerinden ödeyecek.

Doğal gaz faturalarında da elektrik faturalarındaki kademeli tarife dönemi başlıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın hazırladığı yeni düzenlemeye göre, belirlenen kullanım sınırını aşan aboneler devlet desteğinden yararlanamayacak ve faturalarını daha yüksek ödeyecek.


Hazırlanan düzenlemeye göre, doğal gazda kademeli tarife uygulaması 2026 yılı itibarıyla başlayacak. Yeni sistemde faturalar, hanelerin tüketim miktarına göre artacak. Tüketim sınırının altında kalan aboneler destekten yararlanmaya devam ederken, sınırı aşanlar destek kapsamı dışında bırakılacak.


KIŞIN SERTLİĞİNE GÖRE KOTA TAYİNİ

Uygulamada şehirlerin iklim şartları ve ortalama doğal gaz tüketimleri belirleyici olacak. Kış aylarının sert geçtiği şehirlerde daha yüksek tüketim kotası tanımlanırken, iklimin daha ılıman olduğu bölgelerde daha düşük sınırlar uygulanacak. Böylece bölgesel farklılıklar dikkate alınarak adil bir tarife yapısı oluşturulması hedefleniyor.


Elektrik kullanımında yıllık 5 bin kilovatsaat sınırının aşılması halinde aboneler iki katına varan faturalarla karşılaşmıştı. Benzer bir sistem doğal gaz için de uygulanacak. Belirlenen tüketim limitinin üzerine çıkan aboneler, devlet desteğinden yararlanamayacak ve daha yüksek bedel ödeyecek.


"ORTALAMA TÜKETİMİN YÜZDE 50 ÜZERİ DESTEK DIŞI"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, kademeli tarife uygulamasına ilişkin yaptığı açıklamada, doğal gaz tüketiminin şehirden şehre önemli farklılıklar gösterdiğini belirtmişti. Bayraktar, her il için aylık ortalama tüketim değerlerinin belirleneceğini, bu ortalamaların belirli bir oranın üzerinde aşılması durumunda abonelerin destek grubundan çıkarılacağını ifade etmişti.


YÜZDE 16’LIK KESİM TÜKETİMİN YARISINI YAPIYOR

Bakan Bayraktar, Ankara’da aylık ortalama tüketimin 180 metreküp, Erzurum’da ise 200 metreküpün üzerinde olduğunu örnek gösterdi. Ortalama tüketimin yüzde 50 üzerinde kullanım yapan abonelerin destekten yararlanamayacağını belirten Bayraktar, uygulamanın başlaması halinde abonelerin yüzde 84’ünün faturasında herhangi bir değişiklik olmayacağını söyledi.


Açıklamaya göre, toplam abonelerin yaklaşık yüzde 16’sı belirlenen sınırın üzerinde tüketim yapıyor ve bu kesim toplam doğal gaz tüketiminin neredeyse yarısını oluşturuyor.

