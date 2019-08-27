Doğu Akdeniz ortak meselemiz

Türkiye'nin Doğu Akdeniz’deki haklı davasından asla geri dönmeyeceğini söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Tarihi misyonumuz ve enerji stratejimizin temeli, milliliğe ve yerliliğe dayanıyor. Herkes bilsin ki Doğu Akdeniz tüm Türkiye’nin ortak meselesidir. Millet olarak dün buradaydık, bugün de buradayız ve yarın da burada olmaya devam edeceğiz" mesajını verdi. Dünya Enerji Stratejisi Kongresi ve Fuarı'nın açılışında konuşan Dönmez, Türkiye'nin son dönemde yaptığı çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Türkiye'nin ilk derin deniz sondaj gemileriyle ilk sondaj kuyularını kazdığını belirten Dönmez, çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini aktardı.

ELLERİNİ OVUŞTURUP BEKLEYENLER VAR

Dönmez, başlanan çalışmaların, Türkiye'nin enerjideki stratejik aklının bir ürünü olarak değerlendirilmesi gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti: "Neler olacağını çok önceden tahmin ederek envanterimize kattığımız Barbaros Hayreddin Paşa, Oruç Reis gibi sismik araştırma gemilerimiz, Fatih ve Yavuz sondaj gemilerimiz Türkiye’nin Milli Enerji ve Maden Politikasının en somut örnekleri, Türkiye'nin kararlı duruşunun en net göstergesidir. Bu milli devlerimizi yok saymaya çalışanlar da var. Ve maalesef, Yavuz ve Fatih sondaj gemilerimiz Doğu Akdeniz'de çalıştıkça ve sonuca yaklaştıkça 'başarısızlık' için ellerini ovuşturanları görüyoruz."

KKTC'NİN DAİMA YANINDAYIZ

Bakan Dönmez, Türkiye'nin, KKTC'nin her daim yanında olunacağını, orada yaşayanların hak ve menfaatlerin korunmasını görev addettiklerini bildirdi. Doğu Akdeniz'de, gerek Türkiye Cumhuriyeti'nin Türkiye Petrolleri'ne verdiği ruhsat alanlarında, gerekse KKTC'nin Türkiye Petrolleri'ne verdiği ruhsat alanlarında aramalara devam edileceğini belirten Dönmez, "Bu aramalar, bizim uluslararası hukuktan kaynaklanan haklı durumumuzun da ifadesidir"diye konuştu.

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Haklarımız işgal ediliyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da, Kıbrıs Türk halkının haklarının işgal edilmeye çalışıldığı bir dönemde bulunduklarını belirterek, "Kimsenin şüphesi olmasın ki Kıbrıs'ta bulunan serhat boyu bekçileri ve garantör Türkiye Akdeniz'de böyle bir 'oldu bitti'ye boyun eğmez, cevabını mutlaka verir. Enerjide ise Akdeniz’deki Güney Kıbrıs ve Malta adalarında elektrik üretim ve dağıtımı ile ilgili dikkati çeken gelişmeler yaşanmıştır. Bahsi konu gelişmeleri bizler de yakından takip etmekteyiz" dedi.

TEK DAYANAĞIMIZ TÜRKİYE

Taçoy, Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına değinerek, şu bilgileri verdi: "Anavatan Türkiye’nin çıkmış olduğu bu yolda Kıbrıs Türk halkının da haklarını savunacak şekilde yapmış oldukları sondajın hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Türkiye'mizin filosuna yeni kattığı ve Akdeniz'de, mavi vatanda, sondaj çalışmalarına devam eden Yavuz ve Fatih gemilerinin yolları açık olsun. İnşallah en erken zamanda ulaşılacak sonuçlarla her iki halkın da yüksek yarar sağlayacağı bir noktaya gelebileceğine yürekten inanmaktayız." Taçoy, Tek dayanaklarının Türkiye olduğunu da sözlerine ekledi.