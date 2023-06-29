Dokuz günde 80 milyar TL

Okulların kapanması ve sınavların da bitmesiyle yaz sezonu açıldı. Bununla birlikte 9 günlük Kurban Bayramı tatili de turizmi canlandırdı. Türkiye, gecen sene ciddi bir artışla 55 milyon turist ağırlamış, 45 milyar dolar gelir elde etmişti. Bu senenin son verilerine göre ilk 5 ayda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 24 civarında bir turist sayısı artışı gözlemlendi.

Muhammet Murat Cüntay

60 MİLYON TURİST HEDEFİNE ULAŞIRIZ

Kurban Bayramı’nın süresinin 9 gün olarak belirlenmesinin turizm ekonomisine ciddi katkı sağlayacağını söyleyen L’Collection Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Murat Cüntay, “Bayram periyodunda 1,5 milyonluk turist hareketliliği bekliyoruz. Bunun da yaklaşık 55 milyar lira direkt turistik gelir sağlayacağını düşünüyorum. 25 milyar lira da dolaylı ekonomik etkisi olacağını varsayarsak toplamda 80 milyar liralık önemli bir katkı sağlanacak” şeklinde konuştu. Cüntay, Rusya’da yaşanan sıkıntılı süreç uzun sürmez veya Rus turistin tatil planlarında bir değişiklik yaşanmaz ise Türkiye’nin bu sene için hedeflenen 60 milyon turiste ulaşacağına ve 55 milyar dolar gelir hedefine ise yaklaşacağına inandığını belirtti.

REZERVASYONLAR YÜZDE 100 BANDINDA

Sahil bölgelerinde doluluğun yüzde 100’lere kadar ulaştığını vurgulayan Cüntay, şöyle devam etti: “Turizm ekonomisine sağlanan bu katkı, pek tabi ki daha çok Güney Marmara, Ege ve Akdeniz kıyı şeridindeki turistik destinasyonlardaki verileri artırır.

Denizden uzak kültür turizmi veya eko turizm yapan bölgelerde rakamlar kıyı şeridine göre daha aşağılarda kaldı. Doluluklar sahilde 4 veya 5 günlük iç pazar rezervasyonlarla yüzde 90 yüzde 100 bandına ulaşırken, Kapadokya ve Karadeniz gibi bölgelerde yüzde 60 yüzde 80 arasında kalmış gibi görünüyor.”

Vatandaş iç pazara yöneldi

Bayram doluluklarının iç pazar etkisiyle yukarı gelmesinin diğer bir sebebinin ise yerli turistin Shengen Vizesi konusunda yaşadığı ya da yaşayacağını düşündüğü sorun olduğunu belirten Muhammet Murat Cüntay. “Bazı tatilciler bu riski almayarak, vize başvurusu dahi yapmadan ülke içinde tatil kararı aldı” dedi.







