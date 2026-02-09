Dolandırıcının son yöntemi araç kazası

33 milyonu aşan kayıtlı araçla birlikte artan trafik kazaları da beraberinde getiriyor. Sigorta ve kasko yöntemiyle bu gibi durumlara karşı maddi zarara uğramamak için kendini korumaya alan vatandaşlar dolandırıcıların hedefi oldu. Tutulan kaza tutanaklarına ulaşan dolandırıcılar, sigorta şirketlerinin arabulucu avukatı kılığına girerek kazazedeleri tuzağa düşürüyor.

SAHTE MESAJ VE EVRAKLA BAŞLIYOR

Dolandırıcılar ulaştıkları bilgilerle kusurlu olan kazazedeye Whatsapp üzerinden sahte hukuk bürosu logolu bir numarayla ve baroya kayıtlı bir avukatın adıyla kaza belgesi atarak işe başlıyor. Sahte evrakta kazanın gerçekleştiği tarihten plakaya ve tarafların adına kadar tüm bilgiler yer alırken, sahte barkod ve e-devlet logoları gibi dokunuşlarla normal bir resmi icra evrakına benzetilmeye çalışılıyor. İcra evrakını inceleyen kazazede olayın sıcaklığıyla kendisine bunu atan ve arabulucu avukat rolüne girmiş kişiyi arayarak tuzağa düşüyor.

İCRADA BUGÜN SON GÜN DİYEREK ACELE ETTİRİYOR

Aranılan dolandırıcı kendisini sigorta şirketinin arabulucu avukatı olarak tanıtırken, soğukkanlı ve profesyonel bir şekilde, ‘Yaptığınız kazadan dolayı 7 gün serviste kalan karşı tarafın araç talebine karşılık sigorta firması araç kiralamış ve bunun bedeli olan 20 bin lirayı kusurlu olan taraftan yasal yollardan yani sizden talep ediyor’ şeklinde bir yalan uyduruyor. Dolandırıcı sahte arabulucu avukat itiraz yolunun açık olduğunu ifade ederken, ‘Bugün son gün. Eğer ödemezseniz faiziyle ödemek zorunda kalırsınız’ diyerek dolandırmak istediği kişiyi sıkıştırıyor.

DOĞRULAMAK İÇİN E-DEVLET'İNİZE BAKIN

Kazazede vatandaşın ise evrakın gerçek olup olmadığını anlaması ise e-Devlet'ini kontrol etmesinden geçiyor. Öte yandan bir diğer doğrulama yöntemi ise sigorta şirketinin avukatlık vekaleti belgesinin istenmesi olduğu ifade ediliyor. Kazazedenin parayı yatırmak istemesi halinde ise sahte hukuk bürosunun muhasebesine yönlendirilerek resmi işlem adı altında İBAN numarası gönderiliyor. Böylece dolandırılma işlemi tamamlanmış oluyor.

GEÇTİĞİMİZ YIL TOPLAMDA 676 BİN KAZA MEYDANA GELDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye genelinde geçtiğimiz yılın tamamında 676 bin 706 kaza meydana geldi. Bu rakam dolandırılma tehlikesinin potansiyel boyutlarını da gözler önüne seriyor. Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre ise Türkiye’de 26,3 milyon aracın trafik sigortası bulunuyor. Kaskosu olan araç sayısı ise 8,7 milyon olarak verilere yansırken, tekil kasko ise 6,1 milyon civarında.











