Ekonomi Dolar 5,94 seviyesinin altında
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Dolar 5,94 seviyesinin altında - 26 Aralık 2019 dolar ve euro fiyatları

Dolar 5,94 seviyesinin altında

Dolar/TL Merkez Bankası'nın 12 puana ulaşan faiz indirimleri sonrası baskı altında kalmasıyla birlikte, yılbaşı tatili nedeniyle azalan hacimlerde 5.94'ün altında seyrediyor.

Haber Merkezi Reuters
26 Aralık 2019 dolar ve euro fiyatları
26 Aralık 2019 dolar ve euro fiyatları

TL’nin reel getirisinde gözlenen ve gözlenecek düşüşlerin para birimini savunmasız bırakabileceği endişeleri ve ABD ile ilişkilere yönelik endişelerle TL geçen hafta dolar karşısında yüzde 2’nin üzerinde değer kaybetmişti.

Kur dün de 5.95 civarında hareket etti. Bu sabah ise dolar güne 5,939 Tl, euro ise 6,5864 seviyesinde başladı.

Dün piyasada TCMB’nin düzenlediği yatırımcı toplantıları da takip edilirken katılımcılar bankanın verdiği mesajların son PPK toplantısına benzer olduğuna dikkat çektiler.

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