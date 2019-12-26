Dolar 5,94 seviyesinin altında

Yerli otomobilde öne çıkan 3 il

Yerli otomobilin üretim yeri için 26 il talip olurken, 3 il ise ön plana çıktı. Bu iller Bursa, Kocaeli ve Sakarya. En güçlü aday ise Kocaeli. Yerli otonun merkezi Gebze'de yer alıyor. Bölge her açıdan ciddi avantajlara sahip. Yerli otonun 20 bin kişiye iş kapısı açması bekleniyor.