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Ekonomi Dolar 6 TL civarında dalgalanıyor
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar 6 TL seviyesinde - 30 Mayıs 2019 dolar ve euro fiyatları

Dolar 6 TL civarında dalgalanıyor

İstanbul serbest piyasada dolar 6,0140 liradan, avro 6,7080 liradan güne başladı. Kapalıçarşı'da 6,0120 liradan alınan dolar, 6,0140 liradan satılıyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,0440 lira, avronun satış fiyatı ise 6,7360 lira olmuştu.

Haber Merkezi DHA
30 Mayıs 2019 dolar ve euro fiyatları
30 Mayıs 2019 dolar ve euro fiyatları

Dolar Perşembe gününe yatay başladı, euro ve sterlin sırasıyla yüzde 0.16 ve yüzde 0.27 yükseldi.

ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminde tırmanmaya ilişkin belirtilere bağlı olarak, yatırımcıların, aralarında ABD devlet tahvillerinin de bulunduğu "güvenli liman"lara yönelmelerinin de etkisiyle dolar başlıca para birimleri karşısında yükseldi.

ABD para biriminin önde gelen para birimleri karşısındaki değerini ölçen dolar endeksi, 98.128 ile, önceki hafta ulaştığı 98.371'lik iki yılın zirvesine yakın düzeyde hareket ediyor.

Açılış öncesi işlemlerde:- dolar en düşük 6.0088 lira ve en yüksek 6.0265 lirayı gördükten sonra, 6.01 - 6.2 lira aralığında,- euro en düşük 6.6935 lira ve en yüksek 6.7243 lirayı gördükten sonra, 6.70 – 6.71 lira aralığında,- sterlin en düşük 7.5916 lira ve en yüksek 7.6336 lirayı gördükten sonra 7.61 – 7.62 lira aralığında işlem görüyor.

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