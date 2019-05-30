Dolar 6 TL civarında dalgalanıyor

Dolar Perşembe gününe yatay başladı, euro ve sterlin sırasıyla yüzde 0.16 ve yüzde 0.27 yükseldi.

ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminde tırmanmaya ilişkin belirtilere bağlı olarak, yatırımcıların, aralarında ABD devlet tahvillerinin de bulunduğu "güvenli liman"lara yönelmelerinin de etkisiyle dolar başlıca para birimleri karşısında yükseldi.

ABD para biriminin önde gelen para birimleri karşısındaki değerini ölçen dolar endeksi, 98.128 ile, önceki hafta ulaştığı 98.371'lik iki yılın zirvesine yakın düzeyde hareket ediyor.

Açılış öncesi işlemlerde:- dolar en düşük 6.0088 lira ve en yüksek 6.0265 lirayı gördükten sonra, 6.01 - 6.2 lira aralığında,- euro en düşük 6.6935 lira ve en yüksek 6.7243 lirayı gördükten sonra, 6.70 – 6.71 lira aralığında,- sterlin en düşük 7.5916 lira ve en yüksek 7.6336 lirayı gördükten sonra 7.61 – 7.62 lira aralığında işlem görüyor.

EKONOMİ Turistik Doğu Ekspresi ilk seferine çıktı

EKONOMİ Yapı Kredi üst yönetiminde değişiklik