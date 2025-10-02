Dolar baskısına karşı 'altın' fırsat

Küresel belirsizlikler ve jeopolitik risklerin yanı sıra ABD’nin doları siyasi ve ekonomik baskı aracı olarak kullanması, merkez bankalarını rezerv stratejilerini yeniden gözden geçirmeye itti. Artan belirsizlikler ve doların değer kaybı, güvenli liman olarak altına talebi artırdı. ABD’nin ticaret ve vergi politikaları ile jeopolitik tansiyon, güvenli liman arayışını hızlandırırken, Dünya Altın Konseyi’nin (WGC) ikinci çeyrek raporu altın alımlarındaki artışı gözler önüne serdi.

ALTINA TALEP 1 BİN 249 TONA ULAŞTI

Dünya Altın Konseyi’nin (WGC) raporuna göre, merkez bankaları ikinci çeyrekte toplam 166 ton altın alımı yaptı. Anketler, ülkelerin yüzde 95’inin önümüzdeki 12 ayda altın rezervlerini artırmayı planladığını ortaya koyuyor. Yüksek fiyatlara rağmen toplam altın talebi yıllık yüzde 3 artışla 1.249 tona ulaştı. Altın ETF’leri bu artışın başlıca nedeni oldu. Asya fonları, 70 ton katkıyla ETF talebini 397 tona çıkararak 2020’den bu yana en yüksek ilk yarı rakamını kaydetti.

DOLAR GÜVEN KAYBEDİYOR

Uzmanlar, merkez bankalarının yanı sıra bireysel yatırımcıların da dolardan uzaklaştığına dikkat çekiyor. ABD’nin para politikasındaki belirsizlikler ve doların siyasi müdahalelerle değer kaybetmesi, dolara güveni sarsıyor. Vatandaş doğrudan dolar yerine altına yönelirken, devletler de rezerv tercihlerinde altını daha fazla öne çıkarıyor. Böylece hem kur riski azaltılıyor hem de uzun vadeli güvence sağlanıyor. Türkiye’nin altın rezervleri 2024 itibarıyla 93 milyar 755 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Bu rezervler, ülkenin toplam döviz rezervlerinin önemli bir kısmını oluşturuyor ve ekonomik dalgalanmalara karşı güvence sağlıyor. Uzmanlar, Türkiye’nin altın stoklamaya yönelik stratejisinin, hem kur riskini azaltmak hem de uzun vadeli finansal istikrarı desteklemek amacıyla devam ettiğini belirtiyor.

ALTIN YATIRIMI ASYA’DA YOĞUNLAŞTI

Son verilere göre külçe ve madeni para yatırımı yüzde 11 artışla 307 tona çıktı. Çinli yatırımcılar yüzde 44 artışla 115 ton ile öne çıkarken, Hindistan 46 ton ile ikinci sırada yer aldı. Avrupa’daki net yatırım iki katına çıkarken, ABD’de talep yarı yarıya geriledi. Mücevher talebi ise yüzde 14 düşerek pandemi dönemi seviyelerine geriledi. Çin’de yıllık talep yüzde 20, Hindistan’da yüzde 17 azaldı. Değer bazında küresel mücevher pazarı 36 milyar dolara gerilerken, altın yılın ilk 9 ayında dolar bazında yüzde 46 değer kazanarak birçok varlık sınıfını geride bıraktı.

Merkez bankaları altın stokluyor

Aralık 2024 verilerine göre küresel rezervlerdeki altın miktarı 37 bin 775 ton seviyesinde. Bu miktar, bugüne kadar çıkarılan 216 bin 265 ton altının yaklaşık yüzde 17’sine denk geliyor. Merkez bankaları her ay ortalama 80 ton altın alırken, altının toplam rezervler içindeki payı da yükseliyor. Çıkarılan altının 97 bin 149 tonu takı olarak kullanılırken, devletler rezerv tercihlerinde altını giderek daha fazla öncelikli hale getiriyor.







