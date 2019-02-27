Dolar FED'den gelen açıklamaya tepki vermedi

ABD para politikası ve ekonomisine ilişkin Senato Bankacılık Komitesi'nde sunum yapan Powell, son dönemde açıklanan zayıf verilerin ABD'deki güçlü ekonomik büyümeyi aşağı çekemeyeceğini, ancak merkez bankasının bundan sonraki faiz artırım kararlarına "sabırlı" yaklaşacağını vurguladı.
Fed'in Ocak ayında para politikası yaklaşımını değiştirdiğini doğrulayan Powell "ters akımlar ve çelişen sinyaller" nedeniyle faiz artırımlarının devam etme ihtimalinin azaldığını ve bu durumun olumlu ekonomik görünüm üzerinde belirsizlik yarattığını belirtti.
Dün, 5.29 - 5.31 TL arasında sakin seyreden dolar açıklamalara ciddi bir tepki vermedi.
İstanbul serbest piyasada dolar 5,3060 liradan, avro 6,0410 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,3040 liradan alınan dolar, 5,3060 liradan satılıyor. 6,0390 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,0410 lira olarak belirlendi.
- Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,3010 lira, avronun satış fiyatı ise 6,0260 lira olmuştu.