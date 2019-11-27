Ekonomi Dolar güne nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

27 Kaısm dolar ve euro fiyatları

Dolar güne nasıl başladı?

Dolar/TL, Ankara'da Rus hava savunma sistemi S-400'ler için test yapıldığı haberlerinin ardından 5.70'li seviyelerden 5.75'e yükseldikten sonra güne benzer seviyelerde başladı.

Haber Merkezi Reuters
27 Kaısm dolar ve euro fiyatları
27 Kaısm dolar ve euro fiyatları

Küresel piyasalarda ise ABD ve Çin’in ticaret anlaşmazlığına yönelik iyimser beklentiler risk iştahını artırıyor. TL’de kısa vadeli yön belirleyen gelişme ise ABD-Türkiye ilişkileri.

Dolar yeni güne 5,76 seviyesinde, Euro ise 6,35 seviyesinde yeni güne başladı.

YILIN SON FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Piyasalarda yakından izlenen ve TL’de yön belirleyici olabileceği düşünülen bir gelişme ise 12 Aralık’ta yılın son faiz kararı olacak.

Bankacılar toplantı tarihinin yaklaşmasıyla beklentilere göre TL’de baskı da görülebileceğini ancak küresel düşük faiz politikalarının ve TL’de oynaklığın oldukça azalmış olmasının TCMB’nin elini kuvvetlendirdiğini belirtiyorlar.

TCMB son üç toplantısında faizleri 10 puan indirimle %14’e çekti ve indirimlerin önemli bölümünün tamamlandığı sinyalini verdi. Banka ilerleyen dönemde faiz indirimlerine kapıyı kapatmadı ancak sonraki adımların veri odaklı ve daha sınırlı olabileceği sinyali de verdi.

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