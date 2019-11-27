Dolar güne nasıl başladı?

Küresel piyasalarda ise ABD ve Çin’in ticaret anlaşmazlığına yönelik iyimser beklentiler risk iştahını artırıyor. TL’de kısa vadeli yön belirleyen gelişme ise ABD-Türkiye ilişkileri.

Dolar yeni güne 5,76 seviyesinde, Euro ise 6,35 seviyesinde yeni güne başladı.

YILIN SON FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Piyasalarda yakından izlenen ve TL’de yön belirleyici olabileceği düşünülen bir gelişme ise 12 Aralık’ta yılın son faiz kararı olacak.

Bankacılar toplantı tarihinin yaklaşmasıyla beklentilere göre TL’de baskı da görülebileceğini ancak küresel düşük faiz politikalarının ve TL’de oynaklığın oldukça azalmış olmasının TCMB’nin elini kuvvetlendirdiğini belirtiyorlar.

TCMB son üç toplantısında faizleri 10 puan indirimle %14’e çekti ve indirimlerin önemli bölümünün tamamlandığı sinyalini verdi. Banka ilerleyen dönemde faiz indirimlerine kapıyı kapatmadı ancak sonraki adımların veri odaklı ve daha sınırlı olabileceği sinyali de verdi.