Ekonomi Dolar güne nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar ne kadar oldu? 25 Şubat 2020 dolar ve euro fiyatları

Dolar güne nasıl başladı?

Çin'deki corona virüs salgınının başta Güney Kore, İtalya ve İran olmak üzere farklı ülkelerde de etkisini artırmasıyla düşen risk iştahı, güvenli liman varlıklara olan talebi artırırken yükselişte olan dolar ise yeni güne 6,12 lira seviyelerinde başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
25 Şubat 2020 dolar ve euro fiyatlar
25 Şubat 2020 dolar ve euro fiyatlar

Geçen hafta yüzde 1'in üzerinde yükselerek 9 ayın en yüksek seviyelerine çıkan dolar/TL, 25 Şubat 2020'ye 6,12 lira seviyelerinde başladı.

Euro/TL de geçen hafta 6,61'e çıkmasının ardından bu sabah 6,65'te seyrini sürdürüyor.

Suriye'deki muhaliflerin İdlib'in güneyinde operasyon başlattıkları haberiyle geçen hafta dolardaki yükseliş hızlanmıştı.

Uzmanlar, bugün yurt içinde ve yurt dışında sakin bir veri gündemi olduğunu belirtirken Çin'deki corona virüs salgınının başta Güney Kore, İtalya ve İran olmak üzere farklı ülkelerde de etkisini artırmasıyla düşen risk iştahı, güvenli liman varlıklara olan talebi artırdı.

Yurt içinde bugün kuru etkileyecek bir veri bulunmazken İdlib merkezli gelişmeler piyasaların radarında olacak.

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