Dolar ne kadar oldu? 25 Şubat 2020 dolar ve euro fiyatları Dolar güne nasıl başladı? Çin'deki corona virüs salgınının başta Güney Kore, İtalya ve İran olmak üzere farklı ülkelerde de etkisini artırmasıyla düşen risk iştahı, güvenli liman varlıklara olan talebi artırırken yükselişte olan dolar ise yeni güne 6,12 lira seviyelerinde başladı.

Haber Merkezi 25 Şubat 2020, 08:40 Son Güncelleme: 25 Şubat 2020, 08:43 Yeni Şafak