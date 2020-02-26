Dolar güne nasıl başladı?

Dünya

Libya Parlamentosundan Cenevre kararı: Görüşmelere katılmayacaklar

UMH'ye bağlı Libya Parlamentosu, Cenevre'de Hafter tarafıyla yapılan siyasi görüşmelere katılmayacağını açıkladı. Parlamento Başkanı Hammude, "Parlamento, askeri operasyonların durdurulması ve yerinden edilenler ile mültecilerin evlerine dönüşü gibi askeri ve insani süreçlerde ilerleme sağlanıncaya kadar Cenevre'deki siyasi diyaloğa katılımını askıya almayı kararlaştırdı" ifadelerini kullandı.