Dolar güne nasıl başladı?

Dolar, 26 Şubat 2020 sabahında spot piyasada 6,1503 lira alış fiyatı, 6,1524 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Euro/TL ise aynı saatlerde 6,6817 lira alış fiyatı, 6,6887 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) Şubat Ayı Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, “Enflasyonun bir süre için mevcut seviyelerde yatay seyrettikten sonra yıl sonu tahminimize doğru kademeli olarak gerileyeceğini öngörüyoruz” dedi.