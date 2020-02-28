Dolar güne nasıl başladı?​ 28 Şubat dolar ve euro fiyatları Dolar güne nasıl başladı? Dolar/TL corona virüs salgını ve jeopolitik risklerin artması ile 6.21 seviyesinin üzerine çıktı. Euro ise 6.83 seviyesini gördü.

Haber Merkezi 28 Şubat 2020, 08:01 Son Güncelleme: 28 Şubat 2020, 08:07 Yeni Şafak