Dolar güne nasıl başladı?

İdlib'de yaşanan gelişmelerin ardından dolar, 28 Şubat 2020 sabahında spot piyasada 6,2147 lira alış fiyatı, 6,2168 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Euro ise aynı saatlerde 6,8338 lira alış fiyatı, 6,8380 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
İdlib'de yaşanan gelişmelerin ardından dolar, 28 Şubat 2020 sabahında spot piyasada 6,2147 lira alış fiyatı, 6,2168 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Euro ise aynı saatlerde 6,8338 lira alış fiyatı, 6,8380 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
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