Ekonomi Dolar güne nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar güne nasıl başladı?​ 28 Şubat dolar ve euro fiyatları

Dolar güne nasıl başladı?

Dolar/TL corona virüs salgını ve jeopolitik risklerin artması ile 6.21 seviyesinin üzerine çıktı. Euro ise 6.83 seviyesini gördü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
28 Şubat dolar ve euro fiyatları.
28 Şubat dolar ve euro fiyatları.

İdlib'de yaşanan gelişmelerin ardından dolar, 28 Şubat 2020 sabahında spot piyasada 6,2147 lira alış fiyatı, 6,2168 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.

Euro ise aynı saatlerde 6,8338 lira alış fiyatı, 6,8380 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.

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