Ekonomi Dolar haftaya nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Dolar haftaya nasıl başladı? 30 Ekim 2019 dolar ve euro fiyatları

Dolar haftaya nasıl başladı?

Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini beklentilerin üzerinde indirerek son üç toplantıda 1000 baz puan indirime ulaşmasının ardından TL'de sınırlı baskı devam ederken, dolar/TL bu sabah güne 5.76 seviyesinin hemen altında başladı.

Haber Merkezi Reuters
30 Ekim 2019 dolar ve euro fiyatları
30 Ekim 2019 dolar ve euro fiyatları

Bankacılar küresel faizlerin ve jeopolitik tansiyonun azaldığı bir dönemde gelen TCMB’nin faiz indiriminin ardından TL’de yaşanan tepkiyi “sınırlı” sözleriyle nitelendiriyorlar.

Özelikle ABD’nin yaptırım riskinin ortadan kalkması ve jeopolitik tansiyondaki azalışa dikkat çeken bankacılar TCMB’nin faiz indirimini önden yüklemeli olarak da tanımladı.

SON DURUM!

Dolar/TL bugün saat 07:15 itibarıyla 5.7547- 5.7565'den işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

TCMB enflasyondaki düşüş ve jeopolitik risklerin azalmasıyla TL’deki değer kazanımının ardından politika faizini Ekim’de 250 baz puan indirimle %14’e çekti. Böylece son üç toplantıda toplamda 1000 baz puan faiz indirimi yapılmış oldu.

Enflasyonun yılsonunda tahminlerin altında kalacağı beklentisi ve gelişmiş ülkelerde faizlerin düşük seyrinin desteğiyle bazı analistler faiz indirimlerinin Aralık’ta da sürmesini bekliyor ancak bu noktada Enflasyon Raporu’nda verilecek mesajlar izlenecek.

  • Küresel piyasalarda ise ABD ile Çin’in ticaret anlaşmazlıklarını giderecek bir anlaşmaya gelecek ay varacağı beklentisiyle yatırımcıların riskli varlıklara olan iştahı arttı.

FED BEKLENİYOR

Küresel piyasalarda bu hafta dikkatler Fed ve Japonya Merkez Bankası’nın faiz kararlarına çevrilmiş durumda.

Dolar, Fed’in Çarşamba günü açıklayacağı faiz kararı öncesinde yen karşısında iki aydan uzun bir sürenin zirvesine yakın işlem gördü.

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