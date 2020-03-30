Ekonomi Dolar haftaya nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar haftaya nasıl başladı?

Koronavirüsü salgını küresel piyasaları olumsuz etkilemeye devam ediyor. Dolar/TL, yeni haftada 6,47 seviyelerinde alıcı buluyor. Euro/TL de 7,17 TL'de işlem görüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Dolar, yeni haftanın ilk iş günü 30 Mart 2020 sabahında spot piyasada 6,4729 lira alış fiyatı, 6,4756 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.

Euro ise aynı saatler 7,1654 lira alış fiyatı, 7,1752 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.

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