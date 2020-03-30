Dolar haftaya nasıl başladı?

Dolar, yeni haftanın ilk iş günü 30 Mart 2020 sabahında spot piyasada 6,4729 lira alış fiyatı, 6,4756 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Euro ise aynı saatler 7,1654 lira alış fiyatı, 7,1752 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Dolar, yeni haftanın ilk iş günü 30 Mart 2020 sabahında spot piyasada 6,4729 lira alış fiyatı, 6,4756 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Euro ise aynı saatler 7,1654 lira alış fiyatı, 7,1752 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
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