Dolar haftaya nasıl başladı?

Dünya

Sosyal izolasyondan taviz verilmemeli

Harvard Üniversitesi Sabri Ülker Metabolik Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, Kovid-19 ile mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hotamışlığil, "Yarın bizi neler bekliyor?" kaygısının tüm toplumlarda artarak devam ettiğini ancak salgının önüne geçip kontrolü sağlamak için hem ülke hem de bireyler olarak alınabilecek önlemler olduğunu hatırlattı.