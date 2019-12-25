Ekonomi Dolar yeni güne nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar yeni güne nasıl başladı?

Dolar/TL Merkez Bankası'nın 12 puana ulaşan faiz indirimleri sonrası baskı altında kalmayı sürdürerek yılbaşı tatili öncesinde azalan hacimlerde 5.95 civarında seyrediyor, piyasalarda jeopolitik gelişmeler izleniyor.

Haber Merkezi Reuters
25 Aralık 2019 dolar ve euro fiyatları
25 Aralık 2019 dolar ve euro fiyatları

TL’nin reel getirisinde gözlenen ve gözlenecek düşüşlerin para birimini savunmasız bırakabileceği endişeleri ve ABD ile ilişkilere yönelik endişelerle TL geçen hafta dolar karşısında %2’nin üzerinde değer kaybetmişti. Kur bu sabah güne 5.95 seviyesinin hemen altında başladı.

Dolar yeni güne 5,9457, euro ise 6,5932 seviyesinde başladı.

Bu hafta yılbaşı tatili kapsamında ABD ve Avrupa piyasalarının iki gün kapalı olacak olması ve yeni yıl öncesi yeni pozisyon açma isteğinin azalmasıyla işlem hacimleri düşerken, piyasalarda ABD ile diplomatik ilişkilerin seyri ve Suriye başta olmak üzere jeopolitik gelişmeler izleniyor.

TL’nin dolar karşısında bir aylık değer kaybı %4’ü aşarken, kurda son dönemde gözlenen sert yükseliş BDDK ve TCMB’nin de adımlarını beraberinde getirdi. BDDK bazı döviz-TL türev işlemlerdeki limitleri kıstığını açıklarken, TCMB Ağustos’tan bu yana ilk kez döviz karşılığı TL swap piyasasında ihale açtı.

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