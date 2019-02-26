Ekonomi Dolar yönünü aşağı çevirdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar düşüşte - 26 Şubat 2019 dolar ve euro fiyatları

Dolar yönünü aşağı çevirdi

Dolar/TL dün ABD - Çin ticaret görüşmelerinden gelen olumlu havayla gerileyen dolar endeksiyle birlikte aşağı inerken, Türk Lirası da tüm gelişen ülke para birimleriyle birlikte değer kazandı.

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26 Şubat 2019 dolar ve euro fiyatları
26 Şubat 2019 dolar ve euro fiyatları

Trump, daha önce 1 Mart olarak belirlediği Çin ürünlerinden alınan gümrük vergisini artırma tarihini ötelediğini ifade etti.

Piyasalarda şu an Brexit kaynaklı risklerle doların güvenli liman algısı yine de sürüyor. İngiltere'de muhalefetin başını çektiği İşçi Partisi anlaşmasız ayrılığa doğru giden Brexit için 2. bir halk oylamasına destek vereceklerini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ile ticaret müzakerelerinde “önemli ilerleme” kaydedildiğini belirterek bu ülkeden ithal ürünlerden alınan gümrük vergisini yükseltme kararını ertelediğini söylemesinin ardından piyasalar pozitif seyretti.

BISt 105 bin puanı zorlarken, dolar kuru da bir süredir 5.35'e yakın seyrettiği seviyelerden 5.29'lara indi. 26 Şubat sabahında ise kur 5.30 civarında dalgalanıyor.

Piyasalar için önemli olabilecek veriler arasında içeride çarşamba günü ekonomi güven endeksi, perşembe günü ise dış ticaret dengesi belli olacak. ABD'de de kapalı olan hükümet nedeniyle açıklanamayacak büyüme rakamları da bu hafta belli olacak.

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