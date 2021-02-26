Dolar yükselişte: 26 Şubat dolar fiyatı ve döviz kurları Dolar yeni güne nasıl başladı? ABD 10 yıllık tahvil getirisinin yüzde 1,6 seviyesinin üzerine çıkması sonrası gelişmekte olan ülke para birimlerinde sert hareketler yaşanmaya başladı. ABD tahvil faizlerindeki yükseliş, gelişen ülke para birimlerinde değer kayıplarını beraberinde getirirken iç piyasada doların fiyatını ise 7,44 seviyesine kadar taşıdı. Yatırımcılar ise piyasalardaki sert hareketlilik sonrası doların fiyatının ne kadar olduğunu araştırıyor. İşte dolar ve euroda son rakamlar..

Haber Merkezi 26 Şubat 2021, 09:11 Son Güncelleme: 26 Şubat 2021, 09:13 Yeni Şafak