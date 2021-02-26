Ekonomi Dolar yeni güne nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar yükselişte: 26 Şubat dolar fiyatı ve döviz kurları

Dolar yeni güne nasıl başladı?

ABD 10 yıllık tahvil getirisinin yüzde 1,6 seviyesinin üzerine çıkması sonrası gelişmekte olan ülke para birimlerinde sert hareketler yaşanmaya başladı. ABD tahvil faizlerindeki yükseliş, gelişen ülke para birimlerinde değer kayıplarını beraberinde getirirken iç piyasada doların fiyatını ise 7,44 seviyesine kadar taşıdı. Yatırımcılar ise piyasalardaki sert hareketlilik sonrası doların fiyatının ne kadar olduğunu araştırıyor. İşte dolar ve euroda son rakamlar..

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

ABD’nin 10 yıllık hazine tahvillerinin getirileri dün gün içerisinde son bir yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 1,614’ü gördükten sonra yüzde 1,494’e geriledi. Yaşanan gelişme sonrası dolar hızla yükselişe geçti.

Dolar/TL kuru, dün akşam 7,44'ü gördükten sonra yeni güne 7,43 seviyesinde başladı.

DOLAR KURU NE KADAR OLDU?

İstanbul serbest piyasada dolar 7,4370 liradan, avro 9,0420 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 7,4350 liradan alınan dolar, 7,4370 liradan satılıyor. 9,0400 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,0420 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,2240 lira, avronun satış fiyatı ise 8,8220 lira olmuştu.

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