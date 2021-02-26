Dolar yeni güne nasıl başladı?

ABD’nin 10 yıllık hazine tahvillerinin getirileri dün gün içerisinde son bir yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 1,614’ü gördükten sonra yüzde 1,494’e geriledi. Yaşanan gelişme sonrası dolar hızla yükselişe geçti.
Dolar/TL kuru, dün akşam 7,44'ü gördükten sonra yeni güne 7,43 seviyesinde başladı.
DOLAR KURU NE KADAR OLDU?
İstanbul serbest piyasada dolar 7,4370 liradan, avro 9,0420 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,4350 liradan alınan dolar, 7,4370 liradan satılıyor. 9,0400 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,0420 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,2240 lira, avronun satış fiyatı ise 8,8220 lira olmuştu.