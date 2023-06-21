Doları TL'ye çevirme kuyruğu

Dolar bozdurma sırasında olan vatandaşlardan Ahmet Kayacı, “Doları çok fazla takip eden biri değilim. Yurt dışına çıkacağım için dolar almıştım ancak çevremdeki birkaç kişi ve birkaç gazeteden okuduğum kadarıyla 22’sinde faiz artırımı yapılacakmış. Yeni ekonomik kadro ile yeni kararlar birleşince Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kazanacağını düşünüyorum. Bu nedenle de elimdeki doları bozduracağım” diye konuştu.  ALİ KÜRŞAT BÜYÜKADA/ANKARA