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Ekonomi

Doları TL'ye çevirme kuyruğu

Yeni ekonomi yönetiminin adımları merakla beklenirken, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında yarın ilk Para Politikası Kurulu toplanacak. Para Politikası Kurulu’nun yüzde 8,50’de bulunan faizi artırıp artırmayacağı yarınki toplantıda görüşülecek

Ali Kürşat Büyükada
04:00 . 21/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Döviz sırası.

Döviz sırası.

Yeni ekonomi yönetiminin adımları merakla beklenirken, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında yarın ilk Para Politikası Kurulu toplanacak. Para Politikası Kurulu’nun yüzde 8,50’de bulunan faizi artırıp artırmayacağı yarınki toplantıda görüşülecek. Kuruldan çıkacak karar merakla beklenirken, vatandaşlar döviz büroları önüne akın etti. Ankara Ulus’ta bulunan döviz bürolarının önünde uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşların çoğunun ellerindeki doları Türk Lirası’na çevirdiği gözlemlendi.

YENİ EKONOMİK KADRO DEĞER KATACAK

Dolar bozdurma sırasında olan vatandaşlardan Ahmet Kayacı, “Doları çok fazla takip eden biri değilim. Yurt dışına çıkacağım için dolar almıştım ancak çevremdeki birkaç kişi ve birkaç gazeteden okuduğum kadarıyla 22’sinde faiz artırımı yapılacakmış. Yeni ekonomik kadro ile yeni kararlar birleşince Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kazanacağını düşünüyorum. Bu nedenle de elimdeki doları bozduracağım” diye konuştu.  ALİ KÜRŞAT BÜYÜKADA/ANKARA

#Hafize Gaye Erkan
#Merkez Bankası
#Ekonomi
#Dolar
#Kur
43 dakika önce
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