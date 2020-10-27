Doların fiyatı ne kadar oldu?

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nda politika faizinin yüzde 10.25'te sabit tutulması ve jeopolitik gelişmelerle yeni haftanın ilk günü 8.09 liralık yeni tarihi zirveye yükselen dolar, yeni güne de bu düzeylerde başladı.
DOLAR KAÇ LİRA OLDU? (27 EKİM DÖVİZ FİYATLARI)
İstanbul serbest piyasada dolar 8,0900 liradan, avro 9,5770 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 8,0880 liradan alınan dolar, 8,0900 liradan satılıyor. 9,5750 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,5770 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,0810 lira, avronun satış fiyatı ise 9,5490 lira olmuştu.