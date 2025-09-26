Yeni Şafak
Dolar/TL 41,57 seviyesinden işlem görüyor

10:0726/09/2025, Cuma
AA
Dolar/TL 41,57 seviyesinden işlem görüyor.
Dolar, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 41,5660 TL seviyesinden işlem görüyor.

Dün artış eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 artışla 41,4850'den tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 41,5660 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 değer kazancıyla 48,5780'den, sterlin/TL ise yüzde 0,2 primle 55,5840'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise dün yüzde 0,7 yükselişle 98,5 seviyesine ulaşmasının ardından yeni günde yüzde 0,1 düşüşle 98,4 seviyesinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tarife açıklamaları ile ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine ilişkin belirsizlikler doların diğer gelişmiş ülke para birimleri karşısındaki değeri üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Trump, 1 Ekim'den itibaren ithal ilaç, mutfak ve banyo dolabı, döşemeli mobilya ve ağır kamyonlar için uygulanacak gümrük vergisi oranlarını duyurdu.

ABD'nin gümrük tarifelerinin kısa ve uzun süreli etkilerine yönelik belirsizlikler devam ederken, söz konusu fiyat artışlarının kalıcı bir enflasyona dönüşebileceğine ilişkin riskler Fed'in işini zorlaştırıyor.

Fed kararlarını alırken temel gösterge olarak enflasyon ve istihdam verilerini dikkate alıyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda istihdamdaki düşüşü işaret eden verilerin etkisiyle bir süredir güç kazanan Fed'in faiz indirim beklentileri dün gelen güçlü büyüme verilerinin ardından zayıfladı.

Bankanın ekim ayında 25 baz puan faiz indirimine gitmesi yüzde 87 ihtimalle fiyatlanırken, aralık toplantısında bankanın faiz indirim ihtimalleri dün açıklanan büyüme verilerinin ardından yüzde 58'e geriledi.

Ekonomik verilerin yanı sıra Fed yetkililerinin açıklamaları da takip ediliyor. Bazı üyeler iş gücü piyasasını korumak için daha agresif faiz indirimleri gerektiğini savunurken, bazıları ise temkinli olunması gerektiğini dile getiriyor.

