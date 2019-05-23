Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Domates üreticisini kışın sevindirdi, yazın üzüyor
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Domates üreticisini kışın sevindirdi, yazın üzüyor

Domates üreticisini kışın sevindirdi, yazın üzüyor

Türkiye’nin örtü altı üretim merkezi Antalya’da kışın fiyatı üretim azlığı ve iklimsel koşullar nedeniyle 7 liraya kadar çıkan domates, şimdilerde ürün fazlalığı nedeniyle 2 liraya kadar düştü. Üretici 2.5 lira altındaki satışta zarar ettiklerini söyledi.

Haber Merkezi IHA
Domatesin fiyatının düşmesi çiftçiyi tedirgin etti.
Domatesin fiyatının düşmesi çiftçiyi tedirgin etti.

Türkiye’nin seracılık üssü Antalya’da kış mevsiminde iklimsel koşullar ve üretim azlığı nedeniyle neredeyse örtü altında yetiştirilen tüm ürünlerin fiyatı yüksek seyretti. Serada yetiştirilen domates 7, patlıcan 13, salatalık 6, kabak 10 liraya kadar çıkmıştı. Havaların ısınmasıyla birlikte üretimin artması örtü altında ürünlerin hepsinin fiyatının düşmesine neden oldu. Özellikle üreticinin amiral gemisi olan domatesin fiyatının düşmesi çiftçiyi tedirgin etti. Bugünlerde Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali’nde en iyi domates 1.5 ile 1.5 lira arasından alıcı bulmakta zorlanıyor. Ürünlerini değerinden satmak isteyen üreticiler, gece yarısı geldikleri halde gün boyu ürünlerini kamyonetlerinin başında bekleyerek satmaya çalışıyor.

Halin içinde satılmayı bekleyen onlarca domates kamyon ve kamyonetinin olduğu görüldü. Halde domates 2, kabak 1, patlıcan 3, salatalık 70 kuruş, sivri biber 1 lira 60 kuruştan oluştu.

İHA
Bugünlerde Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali’nde en iyi domates 1.5 ile 1.5 lira arasından alıcı bulmakta zorlanıyor.

"Saatlerdir bekliyoruz"

Aksulu Domates üreticisi Hüseyin Demir, 9 dönümlük serasından ilk hasat olarak domates getirdiğini söyledi.

Dün gece saat 23.00’da hale geldiğini ve ürününü satamadığını dile getiren Demir,“ Hala bekliyoruz. İhracat yok. Her şeyi ithal alıyoruz ama ihracat yapamıyoruz. Kışın fiyatlar yüksekti ama o fiyatı 100 çiftçiden 5’i yakalayabildi. Ürünler daha yeni gelmeye başladı. Ertesi günü bekleyeceğiz. Eğer o günde satılmazsa salçaya döküp gideceğiz.” dedi.

REKLAM

"Destek istiyoruz"

Gebizli domates üreticisi Azad Külye, fiyatların düşük olmasından yakındı. Domatesin satılmadığını ellerinde kaldığını dile getiren Külye,“ Gece yarısından beri buradayız, hala bekliyoruz. Fiyatlar 2 ile 2.5 lira arasında değişiyor. Bu fiyatlar da bizi kurtarmıyor. Ürün artıkça satılmıyor elde kalıyor. Destek bekliyoruz.” ifadelerine yer verdi.

İHA
Halin içinde satılmayı bekleyen onlarca domates kamyon ve kamyonetinin olduğu görüldü.

"Kışın fiyat yüksekti"

Üretici ve aynı zamanda Antalya Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı olan Nevzat Akcan, bu yıl mevsimsel etki nedeniyle kışın yüksek olan fiyatların havaların ısınması ve ürünün artmasıyla birlikte düşüşe geçtiğini belirtti.

Antalya halinde bugün iyi domatesin fiyatının 1. 5, 2 lira arasında değiştiğini dile getiren Akcan, bu fiyatın ise üreticiyi zarar ettirdiğini yeni dönemde seraların ekilmeme durumu ile karşı karşıya kalacağını kaydetti.

"Domates salçaya gidebilir"

Kışın ürün azlığından domatesin fiyatının 6,7 liraya yükseldiğini anımsatan Nevzat Akcan, “Kimse para kazanmadı. Ben, aynı zamanda üreticiyim 13 liraya patlıcan sattım. Maliyetini şimdi kurtardım, şimdi patlıcan 3,4 liradan satılıyor. Salatalık bitti. Alanya’da yerinde bedavaya verecekler. 30 kuruş. Bir lira masrafı var salatalığın. Domates kamyonetleri bekliyor. Gece yarısından beri bekliyorlar. İlk hasat domates bu maliyetlerle 2.5 liranın altında satılırsa zarar eder. Ürün arttıkça fiyatlar iyice düşer. Allah korusun domatesler salçaya gider o zaman biteriz” diye konuştu.

REKLAM

Çiftçinin kabusu ‘Tuta’ geri döndü
EKONOMİ
Çiftçinin kabusu ‘Tuta’ geri döndü

İstanbul’da zam şampiyonu Nisan’da havuç oldu
EKONOMİ
İstanbul’da zam şampiyonu Nisan’da havuç oldu

TZOB'dan ramazan öncesi gıda fiyatı araştırması
EKONOMİ
TZOB'dan ramazan öncesi gıda fiyatı araştırması
Prototip yıl sonu hazır

Prototip yıl sonu hazır

​Türkiye'nin otomobili 2022'de yollarda olacak.
Güneyde tersanestratejik zorunluluk

Güneyde tersane
stratejik zorunluluk

​Tersane karşıtı eylem yapanlara Alman Vakfı'ndan para yağmış.
Kışladaçifte bayram

Kışlada
çifte bayram

​AK Parti Grup Başkanvekili Muş, teklifin ayrıntılarını anlattı.
Uykumu kaçırıyor

Uykumu kaçırıyor

​Çiftlik Bank vurguncularının yazışmaları ortaya çıktı.
Yassıada'nın son hali

Yassıada'nın son hali

​4 yıldır süren çalışmalarda sona yaklaşıldı.
Yeni askerlik<br>sistemi Meclis'te

Yeni askerlik
sistemi Meclis'te

​Askerlik sistemiyle ilgili önemli değişiklikler var.
Belediye başkanından <br>tehdit ve baskı

Belediye başkanından
tehdit ve baskı

Toplu taşıma yapan firma sahiplerini tehdit etti.

​Büyük indirimi kaçırmayın
150 yıllık hayal proje

150 yıllık hayal proje

​Yüzde 80'i tamamlandı, 2020'de hizmete alınacak.

Avrupa<br>kaderini oyluyor

Avrupa
kaderini oyluyor

Seçmen sayısı Hindistan ile yarışıyor.

İngiltere'de<br>siyasi kriz

İngiltere'de
siyasi kriz

Yarın istifa etmesi beklenen May'in arka koltuktaki gözyaşları.
Kızılay'a<br>anlamlı yardım

Kızılay'a
anlamlı yardım

2 milyon liranın üzerinde ilaç yardımı yaptı.
Huawei tarih verdi

Huawei tarih verdi

​Andorid'e karşı yeni sistem geliyor.
Süre tanıması<br> söz konusu değil

Süre tanıması
söz konusu değil

​Dışişleri'nden S-400 iddialarına açıklama.
Cocu'ya <br>talip var

Cocu'ya
talip var

​Fenerbahçe'den kovulmuştu, La Liga'ya gidiyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.