Ekonomi Domatesin fiyatı 10 kilometre mesafede üçe katlandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Domatesin fiyatı 10 kilometre mesafede üçe katlandı

Domatesin fiyatı 10 kilometre mesafede üçe katlandı

Türkiye'nin örtü altı üretim domates ihtiyacının yüzde 62'sinin karşılandığı Antalya'da, seradan kilosu 2 liraya hale götürülen domates, komisyoncu kesintisi, tüccar maliyeti, vergiler ve işçi maliyeti ile seraya 10 kilometre uzaklıktaki bir zincir markette 6 liradan alıcı buluyor.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Türkiye'nin örtü altı yaş sebze ve meyve üretim merkezi Antalya’da, 2018 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı araştırmaya göre, 201 bin dekar alanda yapılan domates üretimiyle ilk sırada yer alıyor. Yine aynı yıl 2 milyon 410 bin ton domates üreten Antalyalı çiftçiler, ürünlerini Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

Türkiye'de örtü altında üretilen domatesin yüzde 62'si Antalya'da yetiştirilip, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere hem iç piyasaya gönderiliyor hem de yurt dışına ithal ediliyor.

Fahiş fiyat sonrası sebze ve meyve için 'masa kurulsun' önerisi!
EKONOMİ
Fahiş fiyat sonrası sebze ve meyve için 'masa kurulsun' önerisi!

'50 KURUŞ KAZANIRSAK MUTLUYUZ'

Domatesin piyasasının döndüğü Antalya'da fiyatın aracı, tüccar ya da komisyoncular tarafından sürekli artırıldığı düşüncesiyle sıkça muhatap olan üreticiler, maliyetleri çıkardıktan sonra 1 kilo domatesten 50 kuruş kar ederlerse mutlu olduklarını ifade etti. Topraklı ve topraksız tarım yaptığını belirten Arif Kayar, yıllık ortalama 18 ile 20 ton arasında domates elde ettiğini söyledi.

Seradaki domatesinin sınıf sınıf ayrıldığını, herkesin markette aldığı ve tüketicinin önüne genellikle sunulan 'sofralık' diye tabir edilen domatesin kilosunun 2 lira olduğunu ifade eden çiftçi Kayar, “Bu serada domatesin kilosu 2 liraya hale götürülüyor. Bize maliyeti ise dönümde 12 bin lira. Toptancı halindeki yüzde 11 komisyonu da çıkarınca 1 kilo domatesin bize maliyeti 1.8 lira. Biz halde 1 kilo domatesten 50 kuruş kazanınca mutlu oluyoruz" dedi.

10 KİLOMETRE MESAFEDE FİYAT 3'E KATLANDI

Seradan toptancı hale giden, orada yüzde 11 komisyoncu kesintisi, ardından tüccar maliyeti ve vergiler, işçi maliyeti de eklenince market rafına gelen domatesin fiyatı yükseliyor. Kilosu 2 lira olan domatesin fiyatı, seraya 10 kilometre uzaklıktaki bir zincir markette 6 liradan alıcı buluyor. Aynı çeşit ve aynı boyuttaki domatesin serayla market rafı arasındaki 3 katı fiyat artışından çiftçiye ek gelir olmazken, domatesin çeşidine göre kilogram fiyatı 12 liraya kadar çıkabiliyor.

Fahiş fiyat çağrısı: Etiket ya da fişin fotoğrafını çekin!
EKONOMİ
Fahiş fiyat çağrısı: Etiket ya da fişin fotoğrafını çekin!
Abone Ol Google News
Son dört yıldırböylesi görülmedi!

Son dört yıldır
böylesi görülmedi!

​İkinci elde rekor düşüş: Fiyatlar da geriliyor.
10 kilometredefiyatı üçe katlandı

10 kilometrede
fiyatı üçe katlandı

Seradan iki liraya çıkıyor markette altı liraya satılıyor.
30 kiloaltınla kaçmıştı

30 kilo
altınla kaçmıştı

​Müşterilerin altınlarıyla kaçan kuyumcunun savunması pes dedirtti.
Diyarbakır'da vahşet

Diyarbakır'da vahşet

​Baba evine sığınan eşini öldürdü, oğlu, baldızı ve yeğenini yaraladı.
3.5 milyon doz<br>aşı daha Türkiye'de

3.5 milyon doz
aşı daha Türkiye'de

​Çin'den koronavirüs aşısı sevkiyatı sürüyor.

Balıkesir'de<br>feci kaza

Balıkesir'de
feci kaza

İşçi servisinin karıştığı kazada 3 kişi öldü.
Bakan'dan<br>sürpriz ziyaret

Bakan'dan
sürpriz ziyaret

​Dünyaca ünlü aktör Jason Statham ile görüştü.
PKK hamileri döndü

PKK hamileri döndü

​Biden, PKK/YPG destekçisi tüm ekibi yeniden topladı.
Yeni hedef<br>ilk üçte olmak

Yeni hedef
ilk üçte olmak

​Küresel hava kargo pazarında ilk beşe yerleşen THY çıtayı yükseltti.
Pensilvanya'dan mesaj mı getirdi

Pensilvanya'dan mesaj mı getirdi

​Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü Ersin Şimşek'in tuhaf bağlantıları çıktı.
DEAŞ kartı yeniden

DEAŞ kartı yeniden

Irak ve Suriye'den çekilmesi beklenen ABD, Biden ile politika değiştiriyor.
On dakikalık dümen eğitimi

On dakikalık dümen eğitimi

​Hurda tekneyle ölüme gönderdiler.
İlk sonuçlar şubat ortasında

İlk sonuçlar şubat ortasında

​Aşılananların kodları kırıldı, plasebo çıkan gönüllülerin aşıları vurulmaya başladı.
ABD'de kimyasal sızıntı

ABD'de kimyasal sızıntı

​Ölü ve yaralılar var.
Peş peşe zarar açıkladılar

Peş peşe zarar açıkladılar

​ABD'li hava yolu şirketlerini salgın vurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.