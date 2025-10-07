Don tehdidine teknolojik önlem

Zirai don olayları, dünyanın farklı bölgelerinde tarımsal üretime zarar veriyor. Bu durum tarımsal üretim planlamasında yeni teknoloji ve stratejilerin geliştirmesini zorunlu hale getirdi. Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Mehmet Ali Ünal, “Tarımsal üretim planlamasında ve bahçe yönetiminde, yeni stratejiler geliştirmemizi gerekli hale getiriyor” dedi.
Uzmanlar, zirai don olaylarının, dünyanın farklı bölgelerini etkileyerek küresel üretime zarar verdiğini, bu durumun tarımsal üretim planlamasında yeni teknoloji ve stratejilerin geliştirmesini zorunlu hale getirdiğini belirtti. Bu yıl şubat, mart ve nisan aylarında etkili olan zirai don olayı, birçok ilde kayısı, üzüm ve kiraz başta olmak üzere, 16 meyve türüne zarar verdi. Söz konusu olayın ardından Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, sahada hasar tespit çalışmaları yürütürken, bu konuda üreticilere uyarılarda bulunarak, bir dizi önlemi de hayata geçirdi.
VERİM KAYBI YAŞANDI
Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Mehmet Ali Ünal, bu yıl yaşanan ani hava değişimleri ve özellikle ilkbahar döneminde görülen şiddetli don olaylarının, meyve üretimini ciddi biçimde etkilediğini söyledi. Birçok bölgede ağaçların zarar gördüğünü ve verim kayıplarının yaşandığını anımsatan Ünal, bu durumun yalnızca üreticiyi değil, artan maliyetler nedeniyle tüketiciyi de doğrudan etkilediğini vurguladı.
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLİYOR
Ünal, iklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki baskısının giderek arttığına işaret ederek, “Artık hava koşulları geçmiş yıllardaki gibi öngörülebilir değil. Bir gün bahar havası yaşanırken ertesi gün şiddetli donlarla karşılaşabiliyoruz. Bu tablo, tarımsal üretim planlamasında ve bahçe yönetiminde yeni stratejiler geliştirmemizi zorunlu kılıyor” ifadelerini kullandı.
SULAMA VE DUMANLAMA
Bahçe tesisinde, vadi tabanları yerine daha az don riski taşıyan bölgelerin seçilmesi önemli olduğuna dikkati çeken Ünal, sulama, dumanlama ve rüzgar makineleri gibi yöntemlerin donla mücadelede etkili olduğunu aktardı. Mehmet Ali Ünal, bilimsel yöntemlerle zararın ciddi ölçüde azaltılabileceğini kaydetti.
GIDA GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDİYOR
- Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, zirai don riskine karşı aldığı önlemleri de olumlu bulduğunu dile getiren Ünal, şu değerlendirmelerde bulundu: “Tarımsal üretim artık her zamankinden daha fazla bilgi, disiplin ve teknoloji gerektiriyor. Don olayları yalnızca üreticiyi değil, ülkenin gıda güvenliğini de tehdit ediyor. Üretici, bilimsel yöntemleri benimserse, devlet de güçlü destek mekanizmalarıyla yanında olursa, bu zorlu süreçleri daha az kayıpla atlatmamız mümkün olur.”