Don tehdidine teknolojik önlem

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, zirai don riskine karşı aldığı önlemleri de olumlu bulduğunu dile getiren Ünal, şu değerlendirmelerde bulundu: “Tarımsal üretim artık her zamankinden daha fazla bilgi, disiplin ve teknoloji gerektiriyor. Don olayları yalnızca üreticiyi değil, ülkenin gıda güvenliğini de tehdit ediyor. Üretici, bilimsel yöntemleri benimserse, devlet de güçlü destek mekanizmalarıyla yanında olursa, bu zorlu süreçleri daha az kayıpla atlatmamız mümkün olur.”