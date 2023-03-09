Dondurmada tam kapasiteye doğru

6 Şubat’ta yaşanan deprem sonrası şehrin ve fabrikaların yeniden inşa edileceğini belirten Kanbur, “Bizim de fabrikalarımız böylesine yıkıcı depremde hasar aldı ancak hızla toparlanma sürecine geçtik, gerekli tamiratlarımızı ve güçlendirme çalışmalarımızı yapmaktayız ve tekrar faaliyete geçmeye başladık. Mart ayı itibari ile üretim bölümümüz tam kapasite olmasa da çalışmaya başladı. Dondurma üretimimiz de aynı şekilde başlamıştır” şeklinde konuştu.

Fabrikada kurdukları çadır kentte çalışanlar ile ailelerinin kaldığını belirten Kanbur, “Fabrika ve yönetim kadrolarımızda çalışanlarımızın bir kısmı işinin başında ancak şehirde büyük bir istihdam sorunu yaşanmasından endişe ediyorum. Eğer şehirde istihdam sorunu yaşanmaz ise tüm Maraş dondurma sektörünün talebi karşılamada bir sorun yaşamayacağını düşünüyorum” dedi.

Kanbur, kondurma üretimi için keçi sütü tedariki konusunda sorun yaşamadıklarını belirtti. Deprem nedeniyle fabrikalarını başka bir şehre taşımayı düşünmediklerini ifade eden Kanbur, ”Sadece dondurma değil diğer tüm ürünlerimizin de üretimi yine Kahramanmaraş’ta devam edecek, bölgelere ve yurt dışına sevkiyatı Kahramanmaraş üzerinden yapılacak. Bu anlamda Kahramanmaraş’ta sadece dondurma sektörünün değil diğer sektörlerin de hem üretim açısından hem de istihdam açısından şehrin bekası için öneminin büyük olduğunun farkındayız, bu yönde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.