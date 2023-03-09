|
Reklam
Reklam
Ekonomi

Dondurmada tam kapasiteye doğru

Kahramanmaraş’la özdeşleşen dondurma üretimi yeniden başladı. Şehrin önemli üreticilerinden MADO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sait Kanbur, “Mart ayı itibari ile üretim bölümümüz tam kapasite olmasa da çalışmaya başladı” dedi.

Canberk Doğan
Canberk Doğan
14:09 . 9/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
MADO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sait Kanbur.

MADO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sait Kanbur.

6 Şubat’ta yaşanan deprem sonrası şehrin ve fabrikaların yeniden inşa edileceğini belirten Kanbur, “Bizim de fabrikalarımız böylesine yıkıcı depremde hasar aldı ancak hızla toparlanma sürecine geçtik, gerekli tamiratlarımızı ve güçlendirme çalışmalarımızı yapmaktayız ve tekrar faaliyete geçmeye başladık. Mart ayı itibari ile üretim bölümümüz tam kapasite olmasa da çalışmaya başladı. Dondurma üretimimiz de aynı şekilde başlamıştır” şeklinde konuştu.


İSTİHDAM SORUNU YAŞANMAZSA


Fabrikada kurdukları çadır kentte çalışanlar ile ailelerinin kaldığını belirten Kanbur, “Fabrika ve yönetim kadrolarımızda çalışanlarımızın bir kısmı işinin başında ancak şehirde büyük bir istihdam sorunu yaşanmasından endişe ediyorum. Eğer şehirde istihdam sorunu yaşanmaz ise tüm Maraş dondurma sektörünün talebi karşılamada bir sorun yaşamayacağını düşünüyorum” dedi.


MARAŞ’IN BEKASI İÇİN ÖNEMLİ


Kanbur, kondurma üretimi için keçi sütü tedariki konusunda sorun yaşamadıklarını belirtti. Deprem nedeniyle fabrikalarını başka bir şehre taşımayı düşünmediklerini ifade eden Kanbur, ”Sadece dondurma değil diğer tüm ürünlerimizin de üretimi yine Kahramanmaraş’ta devam edecek, bölgelere ve yurt dışına sevkiyatı Kahramanmaraş üzerinden yapılacak. Bu anlamda Kahramanmaraş’ta sadece dondurma sektörünün değil diğer sektörlerin de hem üretim açısından hem de istihdam açısından şehrin bekası için öneminin büyük olduğunun farkındayız, bu yönde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.


#Kahramanmaraş
#MADO
#Dondurma
1 saat önce
default-profile-img
Dondurmada tam kapasiteye doğru
AB Mart sonuna kadar 11 bin Ukrayna askeri eğitecek
Fransa'da nükleer santralde çatlak tespit edildi
En düşük işçi maaşı 11.500 TL oldu
Gazeteci Abdülkadir Selvi'den Saadet Partisi seçmenine zor sorular
Bakan Yanık deprem bölgesinde kimliği belli olmayan çocuk sayısını açıkladı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.