Ekonomi Döneri 4 kıtaya yayacak
İŞ DÜNYASI

Döneri 4 kıtaya yayacak

Türk dönerinin öncü markalarından Bereket Döner, 2020 yılında Avrupa, Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde yeni şubelerle varlığını pekiştirmeye hazırlanıyor. 3 kıtada 10 yeni şube açmaya hazırlanan firma, Makedonya'nın ardından Gürcistan ve KKTC ile çevre ülkelerdeki şubeleşme sürecine yeni ivme kazandıracak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv: Bereket Döner
Foto/arşiv: Bereket Döner

Bereket Döner CEO'su Muhammet Nezif Emek, şirketin 2020 hedeflerini açıklarken Türk Cumhuriyetleri'nin tamamı ile Umman ve Suudi Arabistan'daki yatırımlara önem verdiklerini söyledi.

Emek, 2020 yılında Bereket Döner'in Gürcistan, KKTC ve Makedonya'da yeni yatırımlara hazırlandığını belirterek AB içinde bazı ülkelerle üretim ve şubeleşme konusunda görüşmelerin devam ettiği bilgisini verdi. Afrika pazarında Bereket Döner'in 2020 yılında bayrak asacağını belirten Emek "Böylece 3 kıtada Türk Döneri'nin lezzet sancağını taşıyacağız, bu bizim için gurur kaynağı. Kanada ile devam eden görüşmelerin son aşamaya geldiğini söyleyen Emek "Nihai anlaşma sağlanırsa, ulaştığımız kıta sayısı 4'e çıkacak" dedi.

HER ÜLKEDE BİRDEN FAZLA RESTORAN AÇMAYI HEDEFLİYORUZ

Bereket Döner'in yurt dışı operasyonlarına sın iki yıldır ağırlık verdiğine dikkat çeken Emek şu bilgileri verdi:

"Umman ve Suudi Arabistan'da açtığımız yeni şubelerimiz, çevre ve bölge ülkelerindeki yatırımlarımız için bize önemli bir yol açtı. Çok yönlü işbirlikleri geliştirdiğimiz ülkelerdeki deneyimlerimizi Avrupa, Türk Cumhuriyetleri ile KKTC ve Gürcistan'da daha da zenginleştireceğiz. Gürcistan'ın Batum şehrinde önümüzdeki yıl ilk Bereket Durak konseptimizi faaliyete geçiriyoruz. Aynı şekilde Makedonya için de görüşmelerimiz son aşamada. Afrika ve Kanada bizim için iki yeni pazar olarak öne çıkıyor. Kanada'da birden fazla şube açılışı için çaba harcıyoruz. Bereket Döner bu iki süreci olumlu sonuçlandırarak, 4 kıtada Türk dönerinin dünyadaki sözcüsü ve savunucusu misyonunu sürdürecektir"

SADECE ŞUBE DEĞİL ÜRETİM ÜSLERİ KURUYORUZ

Bereket Döner'in sadece restoranlar açarak, yeni döner satış şubeleri kurmadığını belirten Muhammet Nezif Emek

"Biz çevre ülkelere üretim üsleri kurmaya başladık. Bunun en güzel örneğini Suudi Arabistan'da görebiliriz. Bu ülkede kurduğumuz fabrikanın benzerini Avrupa ve Afrika'da tesis etmek istiyoruz. Yerinde üretimle geleneksel lezzetimizi bu ülkelere taşıyacağız. Yurt dışında açtığımız şubelere Türkiye'den deneyimli ustalar götürüyoruz."

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