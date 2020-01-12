Dönüşüm Türkiye desteğiyle başlıyor

Arnavutluk’ta depremzedeler için TOKİ eliyle yapılacak insani yardım ve hibe niteliğindeki 500 konut için Arnavutluk ile protokol imzalandı. Tiran’da dün varılan işbirliği kapsamında hazırlanan “Afet Sonrası Konut Yapım Alanında İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol”ü Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Arnavutluk Yeniden İnşa Devlet Bakanı Arben Ahmetaj imzaladı. Törende konuşan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlayan projenin Laç bölgesinde uygulanacağını ve Arnavutluk’un kentsel dönüşümünde yeni bir yol açılacağını söyledi.

ŞEHRE YENİ BİR YÜZ KAZANDIRACAĞIZ

Konuşmasında Bakan Kurum’a teşekkür eden Rama, şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu projeyle birlikte Laç bölgesinde kentsel dönüşüm noktasında köklü değişim yapmayı düşünüyoruz. Yapılacak projeyle şehre yeni bir yüz kazandıracağız. Sadece eski evlerin yeni evlere dönüştürülmesini değil oradaki insanlara daha iyi bir yaşam sunmayı amaçlıyoruz. İnşaat yapılacak alanların dışında bize eskiden miras kalan bazı sorunlarımız var. Bunlara Gelişim Fonu’ndan finanse ederek çözüm bulma amacındayız.”

İLK ETABI TÜRKİYE YAPACAK

Murat Kurum da depremin olduğu andan itibaren Türkiye’nin tüm ekipleriyle sahada olduğunu söyledi. 6 bine yakın bağımsız bölümün hasar tespitinin yapıldığını ifade eden Kurum, “Sayın Cumhurbaşkanımız 500 kalıcı deprem konutu talimatı verdi. İnşallah ocak ayı sonuna kadar yer teslimi bize yapılacak. Arnavutluk kültürüne uygun olacak projenin ilk etabı olan 500 konutu yapacağız. Bunun yanında alt yapı kentsel dönüşüm atık su arıtma gibi alanlarda teknik destek için ekiplerimiz Arnavutluk makamlarıyla görüşmelerini sürdürecek. Türk halkı her zaman Arnavutluk halkının yanında olmuştur. Bundan sonra da olacaktır” dedi.

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DEPREM BÖLGESİNE ZİYARET

Bakan Kurum, imza töreni sonrası Arnavutluk hükümeti yetkilileriyle 500 konutun yapılacağı Laç bölgesinde orta hasarlı raporu verilen belediyeyi Başbakan Rama’yla ziyaret etti. Kurum 55 bin metrekarelik alanda yetkililerden bilgi aldı. Laç Belediye Başkanı şehrin içinden geçen derenin ıslahı konusunda Bakan Kurum’dan destek istedi. Kurum, Türkiye’nin bu konuda rapor hazırlayacağını ifade etti. Rama’yla proje alanında dolaşan Kurum, halkla bir süre sohbet etti. TOKi’nin ocak sonunda başlayacağı ve mahalle kültürünü yaşatacak projesi temmuz ayında hak sahiplerine teslim edilecek.

TOKİ Başkanı sahaya indi!

Tiran

Arnavutluk’ta depremzedeler yararına Türkiye, Arnavutluk, Yunanistan ile İtalya milli takımlarının eski futbolcularının yer aldığı mini turnuva düzenlendi. Başkent Tiran’daki Air Albania Stadı’nda “Birlikte oynuyoruz ve inşa ediyoruz” başlıklı turnuvada satılan biletlerin gelirleri depremzede ailelere bağışlandı. Bakan Murat Kurum, Türkiye-Yunanistan karşılaşması öncesinde futbolcularla sohbet ederken, TOKİ Başkanı Ömer Bulut karşılaşmada oynadı. Yunanistan’ın Türkiye’yi 1-0 mağlup ettiği turnuvayı İtalya kazandı. Türkiye takımında Rüştü Reçber’in teknik direktörlüğünü yaptığı kadroda, Serdar Kulbilge, Bülent Korkmaz, Cihan Haspolatlı, Emre Aşık, Faruk Atalay, Hasan Kabze, Mehmet Aurelio, Mehmet Yılmaz, Tuncay Şanlı, Ümit Karan, Volkan Arslan yer aldı.

‘Türk müteahhitler yapabilir’

Bakan Murat Kurum, projenin ülkede etaplar halinde gerçekleştirileceğini belirtirken, “Biz de burada ilk etaptaki 500 konutu gerçekleştirmiş olacağız. Başbakan Rama, Arnavutluk’un yerleşim alanınlarının yenilenmesi, kent merkezinin dönüşümü gibi konularda ülkenin Türkiye’nin uyguladığı modellerden yararlanmak istiyor. Bunun için bize ‘örnek model kurun biz yerel ve Türk müteahhitlerle devam edelim’ dediler. Bu kapsamda, master plan çerçevesinde ve onların mimari tarzına uygun olarak örnek bir proje oluşturacağız. Altyapı, kentsel dönüşüm ve atık su arıtma tesisi gibi teknik destek sürecinde de desteğe hazırız” dedi