Ekonomi Dönüşüm Türkiye desteğiyle başlıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dönüşüm Türkiye desteğiyle başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Arnavutluk’a 500 deprem konutu yapacak olan Türkiye, ülkedeki kentsel dönüşüme de öncülük edecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Arnavutluk’taki dönüşüme sadece konut yaparak destek vermeyeceğiz. Altyapı ve sel baskını gibi sorunların da çözümüne öncelik yapacağız” dedi. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ise yapılacak projeyle şehre yeni bir yüz kazandıracaklarını söyledi.

Mine Açar Yeni Şafak
Murat Kurum ve Arnavutluk Başbakanı Edi Ram
Murat Kurum ve Arnavutluk Başbakanı Edi Ram

Arnavutluk’ta depremzedeler için TOKİ eliyle yapılacak insani yardım ve hibe niteliğindeki 500 konut için Arnavutluk ile protokol imzalandı. Tiran’da dün varılan işbirliği kapsamında hazırlanan “Afet Sonrası Konut Yapım Alanında İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol”ü Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Arnavutluk Yeniden İnşa Devlet Bakanı Arben Ahmetaj imzaladı. Törende konuşan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlayan projenin Laç bölgesinde uygulanacağını ve Arnavutluk’un kentsel dönüşümünde yeni bir yol açılacağını söyledi.

ŞEHRE YENİ BİR YÜZ KAZANDIRACAĞIZ

Konuşmasında Bakan Kurum’a teşekkür eden Rama, şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu projeyle birlikte Laç bölgesinde kentsel dönüşüm noktasında köklü değişim yapmayı düşünüyoruz. Yapılacak projeyle şehre yeni bir yüz kazandıracağız. Sadece eski evlerin yeni evlere dönüştürülmesini değil oradaki insanlara daha iyi bir yaşam sunmayı amaçlıyoruz. İnşaat yapılacak alanların dışında bize eskiden miras kalan bazı sorunlarımız var. Bunlara Gelişim Fonu’ndan finanse ederek çözüm bulma amacındayız.”

İLK ETABI TÜRKİYE YAPACAK

Murat Kurum da depremin olduğu andan itibaren Türkiye’nin tüm ekipleriyle sahada olduğunu söyledi. 6 bine yakın bağımsız bölümün hasar tespitinin yapıldığını ifade eden Kurum, “Sayın Cumhurbaşkanımız 500 kalıcı deprem konutu talimatı verdi. İnşallah ocak ayı sonuna kadar yer teslimi bize yapılacak. Arnavutluk kültürüne uygun olacak projenin ilk etabı olan 500 konutu yapacağız. Bunun yanında alt yapı kentsel dönüşüm atık su arıtma gibi alanlarda teknik destek için ekiplerimiz Arnavutluk makamlarıyla görüşmelerini sürdürecek. Türk halkı her zaman Arnavutluk halkının yanında olmuştur. Bundan sonra da olacaktır” dedi.

DEPREM BÖLGESİNE ZİYARET

Bakan Kurum, imza töreni sonrası Arnavutluk hükümeti yetkilileriyle 500 konutun yapılacağı Laç bölgesinde orta hasarlı raporu verilen belediyeyi Başbakan Rama’yla ziyaret etti. Kurum 55 bin metrekarelik alanda yetkililerden bilgi aldı. Laç Belediye Başkanı şehrin içinden geçen derenin ıslahı konusunda Bakan Kurum’dan destek istedi. Kurum, Türkiye’nin bu konuda rapor hazırlayacağını ifade etti. Rama’yla proje alanında dolaşan Kurum, halkla bir süre sohbet etti. TOKi’nin ocak sonunda başlayacağı ve mahalle kültürünü yaşatacak projesi temmuz ayında hak sahiplerine teslim edilecek.

TOKİ Başkanı sahaya indi!

Tiran

Arnavutluk’ta depremzedeler yararına Türkiye, Arnavutluk, Yunanistan ile İtalya milli takımlarının eski futbolcularının yer aldığı mini turnuva düzenlendi. Başkent Tiran’daki Air Albania Stadı’nda “Birlikte oynuyoruz ve inşa ediyoruz” başlıklı turnuvada satılan biletlerin gelirleri depremzede ailelere bağışlandı. Bakan Murat Kurum, Türkiye-Yunanistan karşılaşması öncesinde futbolcularla sohbet ederken, TOKİ Başkanı Ömer Bulut karşılaşmada oynadı. Yunanistan’ın Türkiye’yi 1-0 mağlup ettiği turnuvayı İtalya kazandı. Türkiye takımında Rüştü Reçber’in teknik direktörlüğünü yaptığı kadroda, Serdar Kulbilge, Bülent Korkmaz, Cihan Haspolatlı, Emre Aşık, Faruk Atalay, Hasan Kabze, Mehmet Aurelio, Mehmet Yılmaz, Tuncay Şanlı, Ümit Karan, Volkan Arslan yer aldı.

‘Türk müteahhitler yapabilir’

  • Bakan Murat Kurum, projenin ülkede etaplar halinde gerçekleştirileceğini belirtirken, “Biz de burada ilk etaptaki 500 konutu gerçekleştirmiş olacağız. Başbakan Rama, Arnavutluk’un yerleşim alanınlarının yenilenmesi, kent merkezinin dönüşümü gibi konularda ülkenin Türkiye’nin uyguladığı modellerden yararlanmak istiyor. Bunun için bize ‘örnek model kurun biz yerel ve Türk müteahhitlerle devam edelim’ dediler. Bu kapsamda, master plan çerçevesinde ve onların mimari tarzına uygun olarak örnek bir proje oluşturacağız. Altyapı, kentsel dönüşüm ve atık su arıtma tesisi gibi teknik destek sürecinde de desteğe hazırız” dedi

Arnavutluk’ta OHAL
DÜNYA
Arnavutluk’ta OHAL
Cesaretinizden ilham alıyoruz

Cesaretinizden ilham alıyoruz

​Donald Trump İranlı göstericilere Twitter'dan Farsça seslendi.
Libyada ateşkes

Libya'da ateşkes

Erdoğan-Putin görüşmesinden sonra gelmesi dikkat çekti.
Büyükelçiyeİranda gözaltı

Büyükelçi'ye
İran'da gözaltı

İngiltere Dışişleri Bakanı Raab: İran uluslararası hukuku çiğnedi.
İran kendini vurdu

İran kendini vurdu

​Ülkenin askeri yeteneği tartışılır hale geldi.
Gülsüm<br>damga vurdu

Gülsüm
damga vurdu

Özel hazırlanan kartlarla soruları cevapladı.
FETÖ'nün<br>iltica üssü Almanya

FETÖ'nün
iltica üssü Almanya

FETÖ'cülerin iltica başvurularının %74'ü kabul edildi.

Yemin verip üç gün kapı kapı dilendim

Yemin verip üç gün kapı kapı dilendim

Sultan Teyze engelli oğlunu yuvaya vermemek için mücadele verdi.
PKK’ya yardımı inkar etmedi

PKK’ya yardımı inkar etmedi

​Manastırda 2 gün kalan PKK'lılardan haberi olmadığını iddia etti.
Ateşkes<br>öncesi katliam

Ateşkes
öncesi katliam

​Esed rejimi ve İran destekli milislerin saldırıları son ana kadar sürdü.
2020’de müjdeleri alacağız

2020’de müjdeleri alacağız

Michel: Türkiye, bölgede istikrarın sağlanması için anahtar oyuncu.
Irak’ta kaos büyüyecek

Irak’ta kaos büyüyecek

İmdat Terzi: ABD kalırsa esas kaos o zaman başlayacak.
E-ticarette stok oyunu

E-ticarette stok oyunu

​Yaşanan tedarik sorunu tüketiciyi isyan ettirdi.
Türkiye en hızlısı

Türkiye en hızlısı

THY ​koltuk kapasite ile dünyanın en büyük 10'uncu havayolu oldu.
Berlin öncesi <br>sürpriz görüşme

Berlin öncesi
sürpriz görüşme

​Erdoğan ve Putin telefonda görüştü.
Süleymani havaya uçuracaktı

Süleymani havaya uçuracaktı

​Donald Trump: Süleymani, ABD Bağdat Büyükelçiliği'ni hedef alacaktı.
Çeşme'de facia

Çeşme'de facia

​8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.