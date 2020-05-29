Ekonomi Döviz kullanım oranlarını bakanlık belirleyecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Döviz kullanım oranlarını bakanlık belirleyecek

Dahilde işleme izin belgesi kapsamında döviz kullanım oranı Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Ticaret Bakanlığının Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’i Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, dahilde işleme izin belgesi kapsamında döviz kullanım oranı yüzde 80’i geçmemek üzere Bakanlıkça belirlenecek ancak ikincil işlem görmüş tarım ürünleri taahhüdü içeren belgelerde bu oran azami yüzde 100 olarak tespit edilebilecek. Tebliğin mevcut halinde ise bu oranlar deri, çimento, cam, toprak, seramik ürünleri, tekstil, orman ürünleri gibi sektörler için ayrı ayrı belirlenmişti.

  • Bakanlık uluslararası emtia piyasalarındaki konjonktürel fiyat dalgalanmalarından dolayı 9’uncu fıkrada belirtilen azami oranları dönemsel veya sektörel olarak yükseltmeye yetkili kılındı.

Döviz kullanım oranının aranmayacağı haller haricinde, belge kapsamında ithal edilen eşyanın tamamı, ihraç edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılmış olsa dahi, döviz kullanım oranı tebliğdeki oranları geçerse belirlenen yeni döviz kullanım oranı esas alınacak.

Tebliğle belirlenen oranlar, hükmün yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenen dahilde işleme izin belgeleri için uygulanacak.

Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu: Koronavirüs büyümeyi zayıflattı
EKONOMİ
Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu: Koronavirüs büyümeyi zayıflattı

Bakan Selçuk'tan devlet korumasında yetişen gençlere istihdam müjdesi: Kadro yerleştirmesi yapılacak
EKONOMİ
Bakan Selçuk'tan devlet korumasında yetişen gençlere istihdam müjdesi: Kadro yerleştirmesi yapılacak
Abone Ol Google News
Tek kelimeyle muhteşem

Tek kelimeyle muhteşem

İstanbul'daki tarihi geceden kareler...
Hainliğe doymuyorlar

Hainliğe doymuyorlar

FETÖ firarisi Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasını batıya şikayet etti.
Ayasofyada fetih gecesi

Ayasofya'da fetih gecesi

​Tarihi gecede Fetih Suresi okundu ve dua edildi.
Şükür kavuşturana

Şükür kavuşturana

Vatandaşlar camilere kavuşmanın mutluluğuyla gözyaşlarını tutamadı.
Daha yapacak<br>çok işimiz var

Daha yapacak
çok işimiz var

​​Sağlık konusunda dünyaya örnek olduk.
Darbe günü<br>kanuna çalışmış

Darbe günü
kanuna çalışmış

​Makam odasında yapacağı yargılamalar için hukuk metinlerini okumuş.
Bursa pandemide örnek bir sınav verdi

Bursa pandemide örnek bir sınav verdi

​Hayatı kolaylaştıracak pek çok yatırımı hayata geçirdi
Denizde yüzde<br>elli tasarruf

Denizde yüzde
elli tasarruf

​İHA ve SİHA'lar operasyonel maliyeti düşürdü.

Korona<br>ilham oldu

Korona
ilham oldu

Patent için ilginç isimlerle başvurular yapıldı.
Duruşmalar 16 Haziran'da

Duruşmalar 16 Haziran'da

​Yargıda normale dönüş eylem planı açıklandı.
İki günlük kısıtlama başladı

İki günlük kısıtlama başladı

14 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanacak.
DSÖ ile ilişkileri bitiriyorum

DSÖ ile ilişkileri bitiriyorum

​ABD Başkanı Trump sonunda dediğini yaptı.
George Floyd'un katili tutuklandı

George Floyd'un katili tutuklandı

​Boynuna basarak ölümüne sebep olmuştu.
Düşüş devam ediyor

Düşüş devam ediyor

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saati açıkladı.
Kreşlerde alınacak tedbirler belirlendi

Kreşlerde alınacak tedbirler belirlendi

Bir grupta en fazla 10 çocuk bulunacak.
18 bankaya<br>ceza kesti

18 bankaya
ceza kesti

BDDK'dan müşteri şikayetleri üzerine kritik adım.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.