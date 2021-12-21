Dövizden sonra bir hamle de altına geliyor: Piyasa değeri 280 milyar dolar

Yastık altındaki beş bin ton değerindeki altının sisteme katılması için araçlar geliştirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan piyasaların merakla beklediği Kabine toplantısının ardından, dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni bir aracın devreye alınacağını açıkladı.

Erdoğan, "Vatandaşımızın bankadaki TL varlığını, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından alınacak ekonomik tedbirleri açıkladı.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan TL mevduatları için getirilen yeni düzenlemeyi duyurdu: Kur getirisi mevduat kazancının altındaysa aradaki fark doğrudan vatandaşa ödenecek

DOLARDAN KAÇIŞ BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından döviz kurlarında yüzde 30'dan fazla değer kaybı yaşanırken açıklamanın yapıldığı saatlerde bankalar üzerinden 1 milyar dolarlık satış gerçekleşti.

YASTIK ALTINDAKİ BEŞ BİN TON ALTIN İÇİN HAREKETE GEÇİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrası yaptığı bir diğer dikkat çeken açıklama ise altına yönelik oldu. Yastık altında 280 milyar dolar değere sahip 5 bin ton altın bulunduğunu belirten Erdoğan, bu altınların ekonomiye kazandırılması için piyasa paydaşlarıyla yeni araçlar geliştirileceğinin sinyalini verdi.

REKLAM

Mevduata kur farkı uygulamasının ardından dolar yüzde 30'dan fazla değer kaybetti.

Erdoğan'ın açıklamaları sonrası mevduat hesaplarına yönelik getirilen kur farkı desteğine benzer bir uygulamanın altın için de gündeme gelip gelmeyeceği konuşulmaya başladı.

Konuyla ilgili sürpriz açıklama ise Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar'dan geldi.

'BU ÇOK BÜYÜK BİR SERVET'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın altına yönelik açıklamasının oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Çakar, '' Ülkemizde 280-300 milyar dolarlık bir altın yastık altında. Bu çok büyük bir servet. Bunun finansal sisteme katılması halinde çok büyük bir tasarruf ve yatırıma kaynak teşkil edeceğini biliyoruz. Biz kamu bankaları olarak İstanbul Altın Rafinerisi ile bir kaç yıldır ortak yürüttüğümüz bir çalışma var. Dolayısıyla vatandaşımızın altını alıp aslında menkul kıymetleştiriyoruz. Altınlarını sisteme kattıklarında kendilerine bir hesap açıyoruz onları bir mevduat olarak değerlendiriyoruz ve bunu sisteme katıyoruz.'' dedi.

REKLAM

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar

'ALTINA YÖNELİK YENİ AKSİYONLAR ALACAĞIZ'

'Önümüzdeki süreçte biraz agresif olacağız' diyerek sözlerini sürdüren Çakar, ''Özel bankaların da katılacağını umuyorum. Yastık altındaki altınların sisteme katılması ve sistemin içinde yer alması için önümüzdeki süreçte vatandaşlarımızın hayatlarını daha da kolaylaştırıcı onların finansal erişimini kolaylaştırıcı bazı aksiyonlar alacağız.'' diye konuştu.

GÜNDEM Dolar düştü Bayburtlulardan halay görüntüsü geldi: Şahap Kavcıoğlu'nun halay videosu yine gündemde

DÜNYA Erdoğan'ın açıklaması sonrası dövizdeki sert düşüş dünya basınında

EKONOMİ Dolar hızla geriliyor: Yeni güne yüzde 15'den fazla kayıpla başladı