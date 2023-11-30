Dövize kaçışa vergi bariyeri

Türk lirası mevduatın güçlendirilmesi ve dövize kaçışın engellenmesi için döviz hesaplardan elde edilen faiz gelirlerinden alınan verginin artırılması yetkisinde kapsam genişletilmesine gidildi. Meclis Plan Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen torba konun teklifinin 12’inci maddesinde; yabancı para cinsinde ihraç edilen menkul kıymetlerden sağlanan getiriler ile bankalara döviz cinsinden açılmış hesaplardan elde edilen faiz ve kâr payı gelirlerinden yüzde 40’a kadar vergi alınması konusunda Cumhurbaşkanı’na yetki verilmesi öngörülüyor.

TL HESAPLARINA AVANTAJ SAĞLAYACAK

Cumhurbaşkanı’nın mevcut artırma yetkisi şu anda yüzde 30’la sınırlı. Kanun yürürlüğe girdikten Cumhurbaşkanı, kendisine tanınan yetkiyi tam olarak kullanılırsa Hazine’nin döviz yerine Türk Lirası borçlanma senetlerini almak ve bankalara döviz yerine TL hesabı açmak daha avantajlı hale gelecek.

Torba yasa teklifiyle Cumhurbaşkanı’nın, borsada hisse senedi alım satımından elde edilen kazançlara uygulanan vergi oranlarını yüzde 15’e kadar artırma yetkisi de yüzde 40’a kadar yükseltiliyor. Bu düzenleme de TL cinsi fon ve hesaplardan borsaya yatarım yapmayı teşvik etmek için yapıldığı ifade edildi. Mevcut düzenlemede, cumhurbaşkanı bu oranı yüze 15’e kadar çıkarabiliyor. Ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu yetkisini halihazırda düşürmekten yana kullanıyor.

Detayları SPK Başkanı anlattı

Serbest Piyasa Kurulu Başkan İbrahim Ömer Gönül, düzenlemenin yeni olmadığını anımsatarak, sadece ibare değişikliği yapılacağını bildirdi. Gönül, daha önce olan yüzde 15 olan yetki oranının yüzde 40'a çıkarılacağını ifade etti. Gönül, değişikliğin genişlik açısından hazırlandığını belirterek, "Fonlarımız çok çeşitli olduğu için, burada, kâr payı ve faiz gelirleri işini birlikte ve ya ayrı ayrı şeklinden sonra devam eden bir ayrıştırmaya gidilmiştir. Bu da fon yapısında bir genişlik sağlaması amacıyla daha selektif bir şekilde vergi uygulanması amacı taşımaktadır" açıklamasında bulundu.

5 bin TL ikramiye torbada

Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiyeyi de içeren tarba kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonda kabul edildi. Çalışan emeklilere 5 bin TL cumhuriyet ikramiyesi verilmesine ilişkin önerge, komisyon görüşmeleri sırasında torba teklife eklendi. AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında yürütülen torba kanun mesaisi iki gün sürdü. Komisyonun görüşmelerinin sonunda verilen önerge ile 4 milyon 689 bin çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ödenecek. Düzenlemenin eklendiği torba yasa teklifi, gelecek hafta Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi bekleniyor.







