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Ekonomi

Dünya Bankası Türkiye büyümesi tahminini revize etti

Dünya Bankası, Türkiye ekonomisinin 2023'te yüzde 3,2 ve 2024-2025'te ise ortalama yüzde 4,2 büyümesini bekliyor.

17:13 . 6/04/2023 Perşembe
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Dünya Bankası, Türkiye'ye yönelik büyüme tahminlerini revize etti. Yayımlanan rapora göre banka, Türkiye'de 6 Şubat 2023'te gerçekleşen deprem felaketlerinin etkisiyle 2023 yılında yüzde 3,2, 2024-2025'te ise ortalama yüzde 4,2 büyüyecek.

2023'te yüzde 3.2 bekleniyor

Kahramanmaraş merkezli 2 deprem felaketinin ardından ortaya çıkan hasarın 34,2 milyar dolar veya başka bir tabirle 2021 GSYİH'sının yüzde 4'ü olarak tahmin eden Dünya Bankası, zararların iki katına çıkabileceğine değinerek, son deprem felaketinin de etkisiyle ekonominin 2023'te yüzde 3,2 büyümesini beklediğini söyledi.


2024 ve 2025 döneminde ise, özellikle deprem bölgesinde başlayacak olan yeniden yapılanma faaliyetlerinin de etkisiyle ekonominin ortalama yüzde 4,2 büyümesini öngörüyor.


#Dünya Bankası
#Türkiye
#Kahramanmaraş
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