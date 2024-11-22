Dünya Türk SİHA'larını konuşmaya devam ediyor: ABD, Çin ve İsrail’in başaramadığını Türkiye başardı

Dün Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de Bayraktar TB2 SİHA ihracatına yönelik önemli bir anlaşma imzalandı. Ayrıca Bayraktar TB3, 19 Kasım’da dünya havacılık tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Kısa pistli bir gemiden iniş ve kalkış yaparak bu alanda bir ilke imza atan Bayraktar TB3, silahlı insansız hava aracı (SİHA) sınıfında bir devrim niteliği taşıdı. Türk İHA’sının bu başarısı, dünya basınında

"ABD, Çin ve İsrail’in başaramadığını başardılar"