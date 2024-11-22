Dünya Türk SİHA'larını konuşmaya devam ediyor: ABD, Çin ve İsrail’in başaramadığını Türkiye başardı

Türk SİHA'larının başarısı dünya basınında geniş yankı uyandırmaya devam ediyor.
TCG Anadolu gemisinden başarıyla iniş ve kalkış yapan Bayraktar TB3 SİHA’ları dünya medyası tarafından "Çin, ABD, İngiltere veya İsrail gibi küresel askeri güçlerin henüz başaramadığı olağanüstü bir başarı" olarak değerlendirildi. Öte yandan, Hırvatistan’ın aldığı insansız hava araçları da son dakika gelişmesi olarak manşetlere yansıdı.
Türkiye, savunma sanayi alanındaki yerli ve milli üretimlerle küresel arenada adından söz ettirirken, modern İHA’lar ve gelişmiş savunma sistemleriyle güçlü bir savunma sanayi altyapısı oluşturarak dünyada adından söz ettirmeyi sürdürüyor.
Dün Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de Bayraktar TB2 SİHA ihracatına yönelik önemli bir anlaşma imzalandı. Ayrıca Bayraktar TB3, 19 Kasım’da dünya havacılık tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Kısa pistli bir gemiden iniş ve kalkış yaparak bu alanda bir ilke imza atan Bayraktar TB3, silahlı insansız hava aracı (SİHA) sınıfında bir devrim niteliği taşıdı. Türk İHA’sının bu başarısı, dünya basınında
"ABD, Çin ve İsrail’in başaramadığını başardılar"
şeklinde yorumlanırken, Hırvatistan ile yapılan anlaşma da büyük yankı uyandırdı.
"Dünyadaki en iyi sistemlerden biri"
Hırvatistan’da yayımlanan
gazetesi, Türk savunma sistemlerinin her türlü güvenlik koşuluna hızla uyarlanabilirliğine vurgu yaparak,
"Bu insansız hava aracı sistemi Hırvatistan’ın savunma yeteneklerini daha da güçlendirecek"
şeklinde değerlendirmelerde bulundu.
Gazete, Türk İHA sistemlerinin dünyanın 37 farklı ülkesinde kullanıldığını belirterek, Hırvat Savunma Bakanı Anusić'in,
"Bayraktar İHA'ları, dünyadaki en iyi sistemlerden biri"
ifadelerine de yer verdi.
Haberde, Bayraktar TB2’nin sınır gözetleme, yangın ve benzeri durumlarda etkili bir şekilde kullanılabileceği ve diğer devlet kurumlarının da bu sistemden yararlanabileceği aktarıldı. Hırvatistan’a teslim edilen İHA setinin, sabit ve mobil versiyonların yanı sıra silah sistemleri ve elektro-optik keşif kameralarıyla donatılmış altı uçağı içerdiği bilgisi paylaşıldı.
"Yasadışı göçün izlenmesinde de etkili"
Hırvatistan'ın
gazetesi, Türkiye ile yapılan anlaşmayı vurgulayarak, Hırvat Savunma Bakanlığı'nın vergiler hariç 67 milyon Euro değerindeki bu anlaşmanın, Hırvatistan için önemli bir savunma yatırımı olduğuna dikkat çekti. Hırvatistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Ivan Anusić ile Haluk Bayraktar arasında imzalanan anlaşma hakkında Hırvat Bakan,
"Türk İHA’ları sadece muharebe operasyonlarında değil, aynı zamanda yasadışı göç gibi kritik durumları izleyebilecek önemli bir sistemdir"
ifadelerini kullandı.
Haberde yeni İHA'ların Tarım Bakanlığı ve Mekansal Planlama Bakanlığı tarafından da kullanılabileceği kaydedilirken, İHA'ların özellikleri şöyle yer aldı:
"İHA anlaşması paketinde kameralı ve silahlı uçakların yanı sıra komuta kontrol merkezi, eğitim simülatörü, yer izleme ve kontrol istasyonları, yer veri istasyonları, gerekli tüm ekipman ve bakım dahil 4 bin uçuş saatine yetecek yedek parça başlangıç seti yer alıyor."
"Türkiye, İsrail, Çin ve ABD’nin yapamadığını yaptı"
India.com’un
"Türkiye, İsrail, Çin ve ABD’nin yapamadığını yaptı; F-35’leri drone’larla değiştirerek insansız savaşın geleceğini değiştirdi mi?"
başlıklı analizinde, Bayraktar TB3’ün test uçuşlarına dikkat çekildi.
Haberde
"Türkiye, Türk Donanması’na ait savaş gemisi TCG Anadolu’ya başarıyla iniş yaparak hemen ardından kalkış gerçekleştiren Baykar Bayraktar TB3, Çin, ABD, İngiltere ve İsrail gibi küresel askeri güçlerin henüz başaramadığı olağanüstü bir başarıya imza attı" ifadelerine yer verildi. Ayrıca, "Bu başarı, ABD yapımı F-35’ler gibi geleneksel insanlı savaş uçaklarını, insansız hava araçlarının aynı görevleri insan pilota ihtiyaç duymadan yerine getirebilmesi nedeniyle geçersiz kılma potansiyeline sahip"
denildi.
Analizde, Bayraktar TB3’ün yeteneklerine de şöyle değinildi;
"TB3, küçük ve hassas mühimmatlarla donatılabilen bir insansız hava aracı olup, C4I ve yapay zeka konularında uzmanlaşmış Türk savunma şirketi Baykar tarafından üretilmiştir. Gözetleme ve casusluk görevlerinde de kullanılabilen bu İHA, saldırı görevleri için füzeler de taşıyabiliyor."
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