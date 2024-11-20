Bayraktar TB3'ün TCG Anadolu başarısı Yunanistan'ı korkuttu: 'Endişe verici" diyerek duyurdular

Pronews haber sitesi, Bayraktar TB3 insansız hava aracının TCG Anadolu amfibi hücum gemisinden ilk kalkış ve iniş testlerini başarıyla tamamladığını duyurdu.
Haberde, Türk donanmasından kalkış yapan Bayraktar TB3'lerin gruplar halinde operasyon yapabilme kapasitesine dikkat çekilerek, bu durumun Yunan savunma sistemleri için yeni bir tehdit oluşturacağı öne sürüldü.
Flight haber sitesi, Türkiye'nin şu anda dünyanın ilk insansız hava araçları için tasarlanmış uçak gemisine sahip olduğunu veya çok hızlı şekilde bu noktaya doğru ilerlediğini belirtti.