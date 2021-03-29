Dünyanın en pahalısı: Türkiye'de mağarada toplanıyor Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Lezzetiyle dünyaya nam salan Türk balı Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Guinness Dünya Rekorları resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 16 Mart’ta Centauri balının, dünyanın en pahalı balı olarak rekorlar listesine girdiği ifade edildi. Rekorun kırıldığını doğrulamak için yapılan online görüşmesinde resmi bir hakemin, balın başarısının doğruladığı belirtildi.

DHA Kantaron balı, kilosu 10 bin Euro ile ( 96 bin TL) ile ‘dünyanın en pahalı balı’ olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

KİLOSU TAM 96 BİN TL

Balın, herhangi bir insan yerleşiminden ve diğer arı kolonilerinden uzakta, deniz seviyesinden 2 bin 500 metre yükseklikte bir mağaradan çıkarıldığı belirtildi. Balın, kilosunun 10 bin euro (96 bin TL) olduğu ifade edildi.

DHA

FAYDASI DA FİYATI KADAR ETKİLİ

Balın, geleneksel baldan çok farklı olduğu, koyu renkte ve acı bir tada sahip olduğu bilgisine yer verildi. Ayrıca, balın magnezyum, potasyum, fenol, flavanoid ve antioksidanlar bakımından yüksek tıbbi özelliklere sahip olduğu ifade edildi. En iyi kaliteyi yakalamak için arıların bakımı konusunda geleneksel yöntemlerden çok farklı olan belirli kurallara uyulduğu ve bunun da balın üretimini daha da zorlaştırdığı belirtildi. Yılda 2-3 kez bal hasadı yapan diğer ticari arıcıların çoğunun aksine Centauri balının yılda sadece bir kez toplandığı ifade edildi. Karışımın değerini ve kalitesini doğrulamak için Türkiye Bilim Kurulu/gısa Enstitüsüne gönderilen numunelerle sadece en kaliteli malzemenin hasat edildiği belirtildi.

REKLAM

"BEN ONA DÜNYA HAZİNESİ DİYORUM"

Ayrıca, Guinness Dünya Rekorları resmi internet sitesi, Centauri Bal Kurucusu Ahmet Eren Çakır’ın sözlerine de yer verdi. Site, Çakır'ın “Gerçek bal marketlerde ve dükkanlarda satılamaz çünkü arılar asla doğal olarak insan tüketimi için tonlarca bal yapamaz. Bazıları bunun pahalı bir bal olduğunu söylüyor, ben ona dünya hazinesi diyorum” ifadelerine de yer verdi.

FOTOĞRAF 9 Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylasında yüksek rakımlarda bulunan ve endemik çiçeklerden üretildiği için ünü yurt sınırlarını aşmış olan Anzer Balı, Osmanlı dönemine ait kayıtlarda yer alıyordu. Anzer Balı için Rize Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 2019 yılında başlatılan Coğrafi İşaret Alınması çalışmaları meyvesini verdi. Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılmış olan başvuru sonrasında 16 Şubat 2021 tarih ve 676 numarası ile Anzer Balı coğrafi işaret tescili aldı. Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muzaffer Deniz, alınan coğrafi işaretin Anzer Poleni'ne de katkısı olduğunu, bal ile birlikte polene de rağbetin arttığını dile getirdi. Tüketicilerin alınan coğrafi işaret sayesinde taklitleri yapılarak piyasaya sürülen Anzer Balı'nın gerçeğine daha kolay ulaşabileceğini dile getiren Başkan Deniz “Dünyaca ünlü Anzer balımıza Anzer balı coğrafi işareti alınmıştır. Tüketiciye gerçek Anzer balının ulaşması ve balın kalitesi açısından bu işaret önemlidir. Bizde Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma kooperatifi olarak balın korunmasında ve denetiminde coğrafi işaretin tesiri altındayız. Bundan sonra tüketiciler coğrafi işaretin tesiri ile Anzer balı alırlarsa gerçek Anzer balına ulaşmış olacaklardır. Halkımız hatta tüm dünya gerçek Anzer balına ulaşmak istediği için bu uygulama denetim açısından insanların gerçek Anzer balına ulaşması sağlanmıştır” ifadelerini kullandı. Anzer Balı'na özelliğini veren polenin de coğrafi işaret sayesinde rağbet gördüğünü sözlerine ekleyen Deniz “Aynı zamanda insanların Anzer polenine ilgisi de artmıştır. Anzer balını özel kılan Anzer polenidir, yaylada bulunan endemik bitkilerin ürettiği polenlerin kalitesi sebebiyle Anzer balı özel olmaktadır. Altı gram polenin faydası bir gram elmadan daha fazladır. Biz tüketicilerimize balla beraber Anzer poleni de illaki alsınlar diyoruz çünkü faydası çok fazla. Hem bağışıklık sistemine hem mide rahatsızlıklarına ve bir çok hastalığa faydası bilinmektedir ve halen araştırılmaktadır. Pandemi nedeniyle doğal ürünlere talep gittikçe artmıştır. Rize'mizin bu değere sahip olması nedeniyle Anzer balına ve polenine de büyük talep olmaktadır. Şuan satımız devam etmektedir fakat sınırlıdır. Yeni sezonun başına kadar müşterilerimize bir şekilde ürünleri ulaştırmaya çalışıyoruz” dedi. Coğrafi işaret 'Anzer Balı': Polenine de ilgiyi arttırdı Dünyaca ünlü Anzer Balı'nın 'Coğrafi işaret' almasıyla Anzer Poleni'ne de rağbet arttı.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 10 Koronavirüs ve dondurucu soğuklar sebebiyle bağışıklıklarını güçlendirmek isteyen vatandaşlar, binbir çeşit bitkisel ürün satan aktarlara yöneldi. Başlıca ebegümeci, kekik, adaçayı, ıhlamur, zerdeçal, zencefil ve kış çayları satılırken, koronavirüsle bilinen udi hindiye, propolis ve arı sütüne de rağbet çoğaldı. Hindistan'da geleneksel tıp tedavilerinde bağışıklık sisteminin güçlenmesi için kullanılan udi hindi bitkisi, pandemiyle birlikte Türkiye'de de talep görmeye başladı. Kilogramı 600 TL ile 700 TL arasında satışa sunulan udi hindi, vatandaşların bağışıklık güçlendirici bitkisi olarak tercih ediliyor. Pandemi sürecinde vatandaşların bağışıklık sistemlerini kuvvetlendirmek için bitkisel ürünlere yöneldiğini kaydeden aktar Ayşegül Leylek, en çok kullanılan ve satılan ürünlerin başında propolisin geldiğini söyledi. Propolisin doğal antibiyotik olduğunu dile getiren Leylek, şu ifadeleri kullandı: Genelde toz şeklinde temin ediyoruz ve aracılardan alıyoruz. Propolis doğadaki en doğal antibiyotik olduğu için bağışıklık sistemi üzerinde çok muazzam etkileri var. Gribal enfeksiyonlarda, vücuttaki iltihapta, boğaz iltihaplarında en çok kullandığımız propolis oldu. Genelde biz toz halinde olanları macun şeklinde karıştırıp hizmet sunuyoruz. Bununla birlikte arı sütü de çok ilgi görüyor. Arı sütünün de bağışıklık üzerindeki etkisi birçok yerde biliniyor. Bu dönemde de en çok arı sütü, zencefil, propolis, zerdeçal, çörekotu gibi ürünlerden faydalandık Pandemi döneminde ismi duyulmayan ve bilinmeyen bitkilerin de rövanşta olduğunu vurgulayan Leylek, Bizim bildiğimiz ama insanların bilmediği bitkiler de gündeme geldi. Bunun en başında, satışta patlama yaşayıp bulmakta zorlandığımız udi hindi geliyor. Udi hindi tozu, akciğerlerde muazzam bir etkiye sahiptir ve akciğerleri temizleyip kuvvetlendirme açısından da çok faydalıdır. Udu hindiyi de genelde toz halinde insanlara sunduk. Vatandaşlar udi hindiyi bala, yoğurda, pekmeze bir çay kaşığı karıştırarak içmeye özen gösterdiler. Bunun da ciğerleri rahat ettirdiği, ciğerlerindeki ağrılara iyi geldiği şeklinde olumlu sonuçlar aldık. Udi hindinin akciğerleri temizlediğini biliyorduk, son dönemde korona ile birlikte o da patladı. Dediğim gibi propolis ve arı sütü biliniyordu ama udi hindi koronavirüsle beraber ortaya çıktı, patladı. Hatta biz bile udi hindiyi bulmakta zorlandık diyebilirim dedi. Udi hindi bitkisini bazı vatandaşların bal ve pekmezle, bazılarının ise yoğurt ve suya karıştırarak tükettiğini ifade eden Leylek, firmaların da kolaylık sağlayarak yağını çıkardığını söyledi. Ebegümeci ve adaçayına da rağbetin arttığını söyleyen Leylek, Adaçayı çok doğal bir antiseptiktir. Boğaz yanmaları, ağrıları, iltihapları ve bütün vücuttaki iltihaplar için adaçayını satıyorduk. Ebegümeci de onunla birlikte öksürüğe çok iyi gelir. Kuru ve balgamlı öksürük dediğimiz öksürüklerde de çok etkilidir. O yüzden bu dönemde onda da bir patlama yaşandı. Ama en çok udi hindi, arı sütü ve propolis satıldı diye konuştu. Ayşegül Leylek, udi hindinin koronavirüsten önce kilosunun 500-600 TL arasında satıldığını ifade ederek, Bunlar gram ile satıldığı için insanları maddi olarak çok fazla etkilemiyor. Kişinin alacağı zaten 50 gram. Ama korona döneminde biz bile udi hindiyi bulamadık. O yüzden fiyatı bin liralara kadar çıktı. Bulunamadı ve çok fazla talep oldu. Temin edilmeye başlandıktan sonra fiyatı yine 600 TL ile 700 TL civarlarına düştü. Şuan bendeki fiyatı da 600 TL ile 700 TL civarında değişiyor sözlerine ekledi. Koronavirüsle beraber bitkisel ürün satışlarının da arttığına değinen bir diğer aktar Zuhal Korlar, Ebegümeci, adaçayı, ıhlamur, zeytin yaprağı, karanfil, tarçın gibi ürünler daha çok satılıyor. Geçtiğimiz yıllarda da satışlarımız vardı ama korona satışlarımızı etkiledi, daha fazla satış oldu. Ürünlerin antiviral, anti bakteriyel özellikleri var. O yüzden faydası oluyor, kullananlar da memnun. İnsanlar bitkisel ürünleri kullansınlar. Tarçın, kekik, karanfil, adaçayı, ebegümeci bunları kullanabilirler bu günlerde daha yoğun olarak. Örneğin dağ kekiğinin satışları ikiye katladı, rağbet fazla dedi. Kilosu 700 lira ama kapış kapış satılıyor Koronavirüs sürecinde ismi anılan udi hindi, bağışıklık sistemini güçlendirici özelliğiyle dikkat çekiyor. Kocaeli'de de pandemiden ve çeşitli hastalıklardan korunmak için aktarların yolunu tutan vatandaşlar, kilogramı 700 TL'den satışa sunulan udi hindi, propolis ve arı sütüne rağbet gösteriyor.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder