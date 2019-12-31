Dünyanın talebini aldı

İlk aracın 2022’de banttan çıkacak olan yerli otomobile hem yurt içinden hem de yurt dışından yoğun talep var. İlk talep Katar’dan geldi. Katar’da faaliyet yürüten 3 büyük otomotiv firması Türkiye’nin Otomobili Girişim Gurubu (TOGG)’un üreteceği yerli otomobilin bayiliğine şimdiden talip oldu.

BÜYÜKELÇİ DE YERLİCİ

Katar’ın ardından Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği görevini yürüten Andrii Sybiha da yerli araca talip olduğunu duyurdu. Büyükelçi, yerli otonun lansmanına da katıldı. Otomobil sektörünün önemli ülkelerinden İngiltere’ de yerli otomobil ses getirdi. ‘Biz ne zaman sipariş verebiliriz’ yönünde taleplerinin olduğu belirtildi. İngiltere’nin yanı sıra sipariş sırasında Pakistan’ın da bulunduğu kaydedildi.

SES GETİRDİ

Yerli otomobilin 2022’de seri üretimi sonrası potansiyel pazarlarından Avrupa, Afrika, Orta Doğu’daki yansıması konusunda en çarpıcı değerlendirme Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan geldi. Kalın, “Birkaç gündür bana da mesajlar geliyor İngiltere'den, Pakistan'dan, Katar'dan, başka yerlerden 'Biz ne zaman sipariş verebiliriz?' diye. Afrika dediğiniz 1 milyar insandan bahsediyoruz, Orta Doğu'da 250-300 milyon insandan bahsediyoruz” açıklamasında bulundu.

ÜRETİM KAPASİTESİ 175 BİN ADET

22 milyar TL’lik yatırımla hayata geçirilecek proje 5 ayrı modelle yıllık 175 bin adet otomobil üretecek. Devlet Malzeme Ofisi tarafından da 31 Aralık 2035 tarihine kadar 30 bin yerli otomobil alacak. Markanın 2020 sonlarına doğru belirleneceği yerli arabanın ismi üzerinde kalabalık bir ekibin çalıştığı kaydedildi.

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SİPARİŞLER 55 BİNİ AŞTI

Valilikler, belediyeler, üniversiteler, esnaf odaları, iş adamları ve ünlü isimler yerli otomobile talip olduklarını açıkladı. Kısa sürede bu kurum ve kuruluşlar 55 binin üzerinde talepte bulundu. Yüksek miktarda araç talebinde bulunan yerler şöyle: İTO, ASKON, MÜSİAD, TİM, ATO, DAP Yapı, AK Partili birçok belediye, Platform Turizm, İTEO, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği”. İstanbul Büyükşehir ve Ankara Büyükşehir de çok güzlü bir siparişle yerli otomobile destek vereceklerini duyurdular.