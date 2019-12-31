Ekonomi Dünyanın talebini aldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dünyanın talebini aldı

İlk siparişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği yerli otomobile dünyanın farklı noktalarından da talep yağmaya başladı. Adresler arasında otomotivde akla ilk gelen ülkelerden İngiltere’nin yanısıra Pakistan, Katar gibi ülkeler de var.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Tanıtılan sedan modeli
Tanıtılan sedan modeli

İlk aracın 2022’de banttan çıkacak olan yerli otomobile hem yurt içinden hem de yurt dışından yoğun talep var. İlk talep Katar’dan geldi. Katar’da faaliyet yürüten 3 büyük otomotiv firması Türkiye’nin Otomobili Girişim Gurubu (TOGG)’un üreteceği yerli otomobilin bayiliğine şimdiden talip oldu.

BÜYÜKELÇİ DE YERLİCİ

Katar’ın ardından Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği görevini yürüten Andrii Sybiha da yerli araca talip olduğunu duyurdu. Büyükelçi, yerli otonun lansmanına da katıldı. Otomobil sektörünün önemli ülkelerinden İngiltere’ de yerli otomobil ses getirdi. ‘Biz ne zaman sipariş verebiliriz’ yönünde taleplerinin olduğu belirtildi. İngiltere’nin yanı sıra sipariş sırasında Pakistan’ın da bulunduğu kaydedildi.

SES GETİRDİ

Yerli otomobilin 2022’de seri üretimi sonrası potansiyel pazarlarından Avrupa, Afrika, Orta Doğu’daki yansıması konusunda en çarpıcı değerlendirme Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan geldi. Kalın, “Birkaç gündür bana da mesajlar geliyor İngiltere'den, Pakistan'dan, Katar'dan, başka yerlerden 'Biz ne zaman sipariş verebiliriz?' diye. Afrika dediğiniz 1 milyar insandan bahsediyoruz, Orta Doğu'da 250-300 milyon insandan bahsediyoruz” açıklamasında bulundu.

ÜRETİM KAPASİTESİ 175 BİN ADET

22 milyar TL’lik yatırımla hayata geçirilecek proje 5 ayrı modelle yıllık 175 bin adet otomobil üretecek. Devlet Malzeme Ofisi tarafından da 31 Aralık 2035 tarihine kadar 30 bin yerli otomobil alacak. Markanın 2020 sonlarına doğru belirleneceği yerli arabanın ismi üzerinde kalabalık bir ekibin çalıştığı kaydedildi.

  • SİPARİŞLER 55 BİNİ AŞTI
  • Valilikler, belediyeler, üniversiteler, esnaf odaları, iş adamları ve ünlü isimler yerli otomobile talip olduklarını açıkladı. Kısa sürede bu kurum ve kuruluşlar 55 binin üzerinde talepte bulundu. Yüksek miktarda araç talebinde bulunan yerler şöyle: İTO, ASKON, MÜSİAD, TİM, ATO, DAP Yapı, AK Partili birçok belediye, Platform Turizm, İTEO, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği”. İstanbul Büyükşehir ve Ankara Büyükşehir de çok güzlü bir siparişle yerli otomobile destek vereceklerini duyurdular.

Şarj istasyonu ağı genişliyor
EKONOMİ
Şarj istasyonu ağı genişliyor
CHP Hafter turunda

CHP Hafter turunda

Kılıçdaroğlu, tezkereye 'hayır' denilmesini istiyor.
İdamın 13. yıl dönümünde

İdamın 13. yıl dönümünde

​Saddam'ın torunu Mesut Uday'ın gözünden dedesi ve Irak.
Daha dagüzellerini yapacağız

Daha da
güzellerini yapacağız

​Devrim arabasının destekçisi Tercan, Yeni Şafak'a konuştu.
Somali'den<br>ağır suçlama

Somali'den
ağır suçlama

​Terör saldırısının BAE tarafından düzenlendiği düşünülüyor.
İş dünyası bekliyor

İş dünyası bekliyor

Hedef kredi faizinde tek haneyi görmek.
İrlanda'nın bahçesi:<br>Glendalough

İrlanda'nın bahçesi:
Glendalough

​Haryy Potter ve Cesur Yürek filmlerinin çekildiği bölge.

7,7 milyon insan <br>açlıkla karşı karşıya

7,7 milyon insan
açlıkla karşı karşıya

​Elektrik ve su dönüşümlü olarak kullanılabiliyor.
Seçimini yaptı

Seçimini yaptı

​Erdoğan, üç kategorideki fotoğrafları oyladı.
Son listeyi yayınladı

Son listeyi yayınladı

Yusuf Kaplan, 100 kitaplık okuma listesini tamamladı.
Ulaşıma <br>fırtına engeli

Ulaşıma
fırtına engeli

​İDO ve BUDO sefer iptalleri açıkladı.
Ağaçlar devrildi <br>çatılar uçtu

Ağaçlar devrildi
çatılar uçtu

​İstanbul'da fırtına sabahtan bu yana devam ediyor.
'Görevime <br>son verildi'

'Görevime
son verildi'

​Trabzonspor'un görevine son verdiği Ünal Karaman konuştu.
Çok önemli <br>adımlar atılabilir

Çok önemli
adımlar atılabilir

Moldova'daki FETÖ mücadelesiyle ilgili açıklama
Tezkere Meclis'te

Tezkere Meclis'te

Genel Kurul, Libya için olağanüstü toplanacak.
Cam fabrikasında patlama

Cam fabrikasında patlama

​Ümraniye'deki patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Follow me<br>aracı olacak

Follow me
aracı olacak

​DHMİ açıkladı: İlk yerli araba havalimanlarında boy gösterecek.
Yusuf Kaplan'ın 100 kitaplık okuma listesi tamamlandı: Önemli yerler 4 farklı kalemle çizilecek
Hayat

Yusuf Kaplan'ın 100 kitaplık okuma listesi tamamlandı: Önemli yerler 4 farklı kalemle çizilecek

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, ‘Önümüzü açacak öncü kuşak için 100 kitaplık okuma listesi’nin beşincisini yayınladı. Kaplan böylece üç yıldır peyderpey yayınladığı listeyi tamamlanmış oldu. Genç kuşağa medeniyet perspektifi ile Müslümanca düşünme melekeleri kazandırmayı hedefleyen Kaplan, dil zevki oluşturulması için de ipuçları vermeye devam ediyor.
Murat Kekilli yerli otomobil için yazdığı şarkıyı sosyal medya hesabından paylaştı: Türkiyem ayağa kalk
Hayat

Murat Kekilli yerli otomobil için yazdığı şarkıyı sosyal medya hesabından paylaştı: Türkiyem ayağa kalk

Türkiye’nin merakla beklediği yerli otomobilin üstündeki örtünün kalkmasının ardından yıllar önce yarım kalan Devrim hayali gerçek oldu. Heyecanla beklenen yerli otomobilin tanıtımı sonrası şarkıcı Murat Kekilli sosyal medya hesabı Twitter'dan Türkiye'nin yerli otomobili için seslendirdiği şarkıyı takipçileriyle paylaştı. Kekilli'nin paylaşımı kısa sürede büyük beğeni toplarken Kekilli paylaşımına 'Yerli aracımızın ihtişamı ve güzelliği karşısında eserimizin sönük kalacağını düşünebilirsiniz. Lakin milli duygularımızın kabardığı bir dönemde naçizane paylaşımımızı da hoş göreceğinizi umuyorum.' notunu düştü.
Tarihi Mezarlıkta Kış Güzelliği: Selçuklu Meydan Mezarlığı olmak üzere, tarihi mekanları fotoğraflıyorlar
Hayat

Tarihi Mezarlıkta Kış Güzelliği: Selçuklu Meydan Mezarlığı olmak üzere, tarihi mekanları fotoğraflıyorlar

Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, tarihi bir kent olan Bitlis´in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı beyaz örtüyle kış güzelliğine büründü. Doğa ve manzara fotoğrafçıları da kar yağışı sonrası kartpostallık görüntülerin oluşturduğu başta Selçuklu Meydan Mezarlığı olmak üzere, tarihi mekanları fotoğraflıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.