Düşman dronuna Kapan

Başkentte devam eden 3. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi’nde, insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırılara karşı entegre çözüm üreten milli anti-drone ve radar sistemleri ilgi odağı oldu. Son teknoloji sistemleri, MÜSİAD Ankara tarafından düzenlenen zirvede Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre Salonu’nda sergileniyor. Bu ürünlerden biri de drone tehditlerine karşı entegre savunma sistemi sunan METEKSAN Kapan Drone Savunma Sistemi.

5 KİLOMETREDEN TESPİT

METEKSAN Savunma Uluslararası Satış Yöneticisi Ödül Öden, sistemin drone saldırılarına karşı uçtan uca bir çözüm sunduğunu anlattı. Öden, “Dronun yaklaşık 4.5- 5 km’den otomatik tespitini yapıyor. Tespit yaptıktan sonra dost düşman ayrımı yapıyor. Yüksek çözünürlüklü kamerayla mini droneların tespitini yapıyor. ‘Bu dronedur’ dedikten sonra o bilgiyi jammera aktarıyor. Jammer da 1 kilometreye kadar yaklaştığında onu etkisiz hale getiriyor. Ya yere düşürüyor ya da kumanda edildiği istasyona geri dönüyor. Jammer onun haberleşmesini bozuyor. Hepsi saniyeler içinde oluyor” dedi.

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GENİŞ ALANDA TEK KOMUTA KONTROL

Zirvede öne çıkan bir diğer ürün, Havelsan’ın Entegre İHA Tespit ve Savunma Sistemi. Sistemi Yeni Şafak’a anlatan Havelsan Komuta Kontrol ve Savunma Teknolojileri İş Geliştirme Müdürü Nezih Şişman, sistemin merkezinde bir komuta kontrol yazılımı olduğunu söyledi. Şişman, 3D radarı, elektro optik sistemi, LIDAR, dedektörler, karıştırıcılar, İHA savunma sistemleri ve kamikaze İHA sistemlerin entegre edildiği sistemin yeni bir konsept olduğunu belirtti. Bu sistemin Türkiye’de, hatta dünyada da çok uygulanmış bir şey olmadığını belirten Şişman, “Bu sistemin içerisinde dağıtık bir yapıyla bir networkte bu sistemlerin merkezdeki komuta kontrol yazılımına entegre ederek çok geniş bir alanda tepitten başlayıp teşhis, dost-düşman ayrımı, ve akabinde kamikaze İHA’yı atacaksak eğer kamikaze İHA’yı veri tabanından gelen verilerle besleyerek öngörülen bir önleme noktasına atışını gerçekleştirip hedefi oralarda vurmak üzere oluşturulmuş bir entegre sistem çözümü” dedi.

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1-2 AY SONRA DEMO

Halen geliştirme aşamasında olan ürünün önümüzdeki 1-2 ay içerisinde geniş bir demo faaliyetinin planlandığını belirten Şişman, faaliyet kapsamında yaklaşan bir İHA’nın tespiti, teşhisi, soft kill ve hard kill araçlarıyla imhası, kamikaze İHA Fedai ile imhası gibi uygulamalarının gerçekleştirileceğini kaydetti.

Aura radarları çoklu hedefe uyumlu

ASELSAN da zirvede, Yeni Nesil Çok Fonksiyonlu Gözetleme radarı AURA ile öne çıktı. ASELSAN REHİS-Gözetleme Radarları sistem Mühendisliği Müdürü Yusuf Bora Kartal, mikro İHA’ları içeren sınıf-1 İHA sistemleri yanısıra uçuş süresi, irtifası ve faydalı yük kapasitesi artan sınıf 2 ve sınıf 3 İHA’ları da algılayabilecek bir sistem tasarladıklarını kaydetti. Kartal, 20 kilometrenin üzerinde arttırılmış operasyonel menzil, 1 saniyeden kısa arttırılmış takip güncelleme sıklığıyla AURA’nın, dünyada en büyük tehdit olan mikro İHA’lara karşı savunma çözümünde öne çıkacağını kaydetti.