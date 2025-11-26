Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
E-ihracatın en ağır yükü kargo maliyetleri

E-ihracatın en ağır yükü kargo maliyetleri

Orhan Orhun Ünal
04:0026/11/2025, Çarşamba
G: 26/11/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Burak Önder
Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Burak Önder

ZÜCDER ve EVSİD’in ilk kez tek çatı altında düzenlediği ‘23rd International Housewares Summit’ (23’üncü Uluslararası Ev Eşyaları Zirvesi), 53 ülkeden 112 alıcıyı Antalya’da ağırladı. 23–26 Kasım'da gerçekleştirilen zirvede Türkiye’den 56 firma, dünya genelinden gelen satın almacılarla ikili iş görüşmeleri yaptı. Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Burak Önder, iki derneğin etkinliklerini ilk kez birleştirdiğini, diğer sektörlere örnek olduğunu belirtti. Sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulunan Önder, e-ihracatta Asyalı şirketlerin artan etkisine dikkat çekti.


ÇİN YAKIN PAZARLARDA BÜYÜYOR

“Vergileri yükseltmek çözüm değil; asıl ihtiyaç rekabetçi bir e-ticaret ekosistemi" diyen Burak Önder, "Pazar yerlerinin sıkı denetlenmesi ve yerli-milli yapının korunması gerekiyor. Burada komisyon ve kargo masrafları çok yüksek" dedi. Önder, ayrıca Çin’in Orta Doğu ve Afrika’da hızla büyüdüğünü söyledi.


#Ekonomi
#ihracat
#kargo
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi puanı kaç? UEFA Şampiyonlar Ligi sıralaması güncellendi