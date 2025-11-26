E-ihracatın en ağır yükü kargo maliyetleri

ZÜCDER ve EVSİD’in ilk kez tek çatı altında düzenlediği ‘23rd International Housewares Summit’ (23’üncü Uluslararası Ev Eşyaları Zirvesi), 53 ülkeden 112 alıcıyı Antalya’da ağırladı. 23–26 Kasım'da gerçekleştirilen zirvede Türkiye’den 56 firma, dünya genelinden gelen satın almacılarla ikili iş görüşmeleri yaptı. Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Burak Önder, iki derneğin etkinliklerini ilk kez birleştirdiğini, diğer sektörlere örnek olduğunu belirtti. Sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulunan Önder, e-ihracatta Asyalı şirketlerin artan etkisine dikkat çekti.

“Vergileri yükseltmek çözüm değil; asıl ihtiyaç rekabetçi bir e-ticaret ekosistemi" diyen Burak Önder, "Pazar yerlerinin sıkı denetlenmesi ve yerli-milli yapının korunması gerekiyor. Burada komisyon ve kargo masrafları çok yüksek" dedi. Önder, ayrıca Çin’in Orta Doğu ve Afrika’da hızla büyüdüğünü söyledi.