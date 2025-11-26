KOBi’ler alternatif pazarlara yöneldi

Türkiye’de üretim gücünün omurgasını oluşturan KOBİ’ler, son iki yılda değişen küresel ticaret dinamiklerinin etkisiyle yönünü Orta Doğu ve Afrika pazarlarına çeviriyor. Avrupa’daki talep dalgalanmaları, lojistik maliyetlerindeki oynaklık ve yeni ticaret fırsatları, KOBİ’lerin ihracat stratejilerini yeniden şekillendiriyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre; küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ihracat başvurularında Orta Doğu ülkeleri ile Kuzey ve Doğu Afrika ülkeleri ilk sıraya yerleşmiş durumda.





ROTADA ORTA DOĞU VE AFRİKA VAR

KOBİ’lerin özellikle Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Kuveyt ve Irak gibi ülkelere yönelik ihracat hacmi belirgin şekilde artıyor. Hem Türkiye’ye yakınlık hem de pazarlardaki büyüyen tüketici talebi, işletmelerin yönünü bu bölgeye çevirmesinde kritik rol oynuyor. Afrika tarafında ise Kenya, Tanzanya, Cezayir, Fas, Etiyopya ve Gana öne çıkıyor. Genç nüfus, güçlü altyapı yatırımları ve gelişen şehirleşme trendi, bu coğrafyayı KOBİ’ler için cazip bir büyüme alanına dönüştürüyor. Sektörel dağılım tekstil, gıda, ambalaj, inşaat malzemeleri, makine, yedek parça ve mobilya başı çekiyor.





KAPASİTE ARTARKEN TALEP HIZLANIYOR

Türkiye’den bu bölgelere yönelen siparişlerde özellikle son altı ayda belirgin bir artış yaşandığı belirtiliyor. Organize sanayi bölgelerinde kapasite kullanım oranlarının yükselmesi, KOBİ’lerin üretim planlamasını da değiştirmiş durumda. Birçok işletme, ihracat siparişlerini karşılamak için ek vardiya uygulamasına geçiyor. İstanbul, Gaziantep, Bursa, Konya, Kayseri ve Mersin gibi şehirlerde ihracatçı KOBİ sayısı hızla artarken, ihracat birimlerinin kurulması ve profesyonelleşme ihtiyacı da gündeme geliyor.





E-TİCARETTE KÖPRÜ ETKİSİ

Orta Doğu ve Afrika pazarlarına açılan KOBİ’ler için e-ihracat kritik bir kanal hâline geldi. Bölgedeki tüketicilerin dijital alışverişe yönelmesi, Türk üreticilere yeni fırsatlar sunuyor. Özellikle hızlı teslimat avantajı sayesinde Türkiye merkezli e-ticaret operasyonları, bölgedeki rakiplerine göre daha güçlü konuma sahip.



