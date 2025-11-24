Kredi esnemesi 2026’da başlar

Ekonomi ve bankacılık sektöründeki tabloyu özetleyen Sezgin Yılmaz konuşmasının sonunda, cari açığın azaltılmasında kritik rol oynayan turizm sektörüne sağladıkları finansal desteğe dair güncel rakamları paylaştı: “İş Bankası olarak 1 milyar dolarlık taahhüdümüzü başarıyla yerine getirmişiz ama verilen krediler de bir yandan farklı vadelerde kapanıyor. Son rakamlara göre 865 milyon dolar kredimiz de vadesi geldiği için kapanmış. Bunun için de o rakam bakiyemizden düşüyor. Buna rağmen taahhüdümüzün üzerine çıkarak veriyoruz. Şu anda tahsis hattımızda bekleyen 770 milyon dolar daha elimizde teklif var. Taahhüt şuydu: 2 yıl içerisinde 1 milyar dolar ilave kaynak. Kapananları da dahil edersek rakam şu anda 2 milyar doları geçti zaten.”