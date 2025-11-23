Yeni Şafak
TPAO Edirne’de doğal gaz arama kuyusu açacak: 4,5 milyon lira yatırım yapılacak

18:1223/11/2025, Pazar
IHA
Kuyuda gaz tespit edilmesi durumunda bölgede üretim faaliyetleri etaplar halinde devreye alınacak.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Edirne Uzunköprü Çöpköy’de 4,5 milyon lira yatırımla Çöpköy-4 adlı sondaj kuyusunu açarak doğal gaz arayacak. Teknik değerlendirmelere göre, gaz bulunması halinde kuyudan günlük 100-150 bin metreküp üretim yapılabilecek.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Çöpköy’de "Çöpköy-4" adlı sondaj kuyusu açarak doğal gaz araması yapacak. Projenin yatırım bedeli 4,5 milyon lira olarak öngörülüyor.

TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü, Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Çöpköy Mahallesi’nde yer alan AR/TPO/K/G17-C1 numaralı ruhsat sahasında doğal gaz araması gerçekleştirecek. Toplam 19 bin 400 metrekarelik alanda yürütülecek proje kapsamında Çöpköy-4 isimli kuyunun sondajı yapılacak. Sondaj kapsamında yerin yaklaşık bin 250 metre altına inilmesi planlanıyor. Çalışmalarda çatlatma (fracking) yönteminin kullanılmayacağı belirtildi.


Günlük 100-150 bin metreküp üretim öngörülüyor

Sondaj öncesi yürütülen teknik değerlendirmelere göre, sahada doğal gaz bulunması halinde kuyudan günlük 100 bin ile 150 bin metreküp arasında üretim yapılabileceği tahmin ediliyor. Kuyuda gaz tespit edilmesi durumunda bölgede üretim faaliyetleri etaplar halinde devreye alınacak.


