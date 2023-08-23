E-ihracatta potansiyel yüksek

Her yıl ortalama yüzde 10 büyüyen küresel e-ticaret hacmi 5,5 trilyon doları geçti. Ürünlerin ağırlıklı olarak online kanallar üzerinden satışa sunulması sayesinde işletmeler, kısa sürede yurt dışı pazarına açılmaya başladı. Bu sayede e-ticaret içerisinde e-ihracatın payı yüzde 20’lere kadar geldi. Türkiye’de şu anda 40 milyar dolara kadar gelen e-ticaret hacminde ise e-ihracatın payı 1,7 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Türkiye’de KOBİ’lerin sadece yüzde 25’i e-ticaret yaparken, yüzde 4’ü e-ihracat faaliyeti yürütüyor.





TİCARET BAKANLIĞI PLATFORM KURUYOR

Türkiye’nin toplam ihracatının üçte birine imza atan KOBİ’lerin e-ihracat alanındaki gelişimiyle birlikte bu payı daha da artırması bekleniyor. KOBİ’lerin yüksek oranla e-ihracata entegre edilmesiyle yurt dışı ticaretin hız kazanacağı tahmin ediliyor. Türkiye’deki e-ihracat hacminin devlet tarafından sağlanan desteklerle birlikte kısa süre içerisinde 3 kat büyüme göstererek 5 milyar doları aşması bekleniyor. Türkiye’de işletmelerin yavaş yavaş adım atmaya başladığı e-ihracat alanında çalışmalar sürüyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da kısa süre önce Türk ürünlerinin dünyada markalaşmasının önünü açmak ve e-ihracata katılımı artırmak adına bir e-ihracat platformu kurma hazırlığında olduklarını belirtti.





30 MİLYAR DOLAR HAYAL DEĞİL

Ticaret Bakanlığı, e-ihracatın genel ihracat içindeki payının yüzde 10’a çıkarılması adına firmalara önemli destekler sunuyor. Uygulamalar arasında dijital pazaryeri tanıtım desteği, sipariş karşılama hizmeti desteği, depo kira desteği ve pazaryeri komisyon gideri desteği gibi birçok başlık yer alıyor. E-ihracatta yüzde 10’luk hedefin tutturulmasıyla satış hacminin orta vadede 30 milyar dolara yükseleceği öngörülüyor.



