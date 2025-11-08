e-Ticaret platformlarında 'gizemli kutular'ın da olduğu içeriği belirsiz ürünlerin satışı durduruldu

"Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda 9 ayrı reklam veren hakkında durdurma cezası uygulanmasına karar verildi. Bu ürünlerin satışının yapıldığı e-ticaret platformlarına ilgili ürünlerin satışının engellenmesine yönelik önleyici tedbirlerin alınması doğrultusunda uyarılar gönderildi. Ticaret Bakanlığı olarak, tüketicilerin haklarının korunması, aldatıcı ve yanıltıcı reklam faaliyetleriyle etkin şekilde mücadele edilmesi, özellikle genç tüketicilerin bu tür uygulamalardan olumsuz etkilenmemesi amacıyla denetim faaliyetlerine ve çalışmalara kesintisiz şekilde devam edilecektir."