​E-ticaretin lojistik üssü oluyoruz

Elektronik alanındaki dünyadaki 5 büyük fuardan bir tanesi bu MWC (Mobile World Congress), Avrupa’daki en önemli fuar diyebiliriz. 2012’den beri İstanbul Ticaret Odası (İTO) bu fuardaki milli katılımı organize ediyor. Bu yıl da 30 kadar Türk teknoloji firmasının katıldığı fuara İTO, milli katılım desteği veriyor.

AVDAGİÇ: MOBİL DÜNYA KONGRESİNE TALİBİZ

Barcelona’daki fuarda sorularımızı cevaplandıran İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Ümit ediyoruz ki; birkaç yıl içinde inşallah nasip olur da görev yapmaya devam edersek bu fuarı en azından bir versiyonunu İstanbul’a İstanbul Dünya Ticaret Merkezi’ne getirme konusunda bir hayalimiz var. Bizim de daha evvel bununla ilgili girişimimiz olmuştu. Belki bir yıl içinde değil ama (bu işler zaten böyle çok kısa vadeli olmaz) makul bir süre içinde bunu yapabilirsek İstanbul’a ciddi bir fuar daha kazandırmış olacağız” dedi.

ALIBABA’NIN DAGITIM MERKEZİ İSTANBUL

E-ticaretin artan önemine de değinen Avdagiç, İstanbul havalimanının stratejik önemini şu örnekle açıkladı: “Alibaba, Çin’den sonra dünya çapındaki ilk dağıtım merkezi olarak İstanbul’u seçti. Arkasından bunu gören Amazon da geldi. Çünkü İstanbul’dan yaklaşık 250 yurtdışı noktaya dağıtım yapabilecek bir şebekeye sahipsiniz. Bu lojistik avantajı Avrupa dahil hiçbir yerde yok. En yakın rakibimiz 140’da kalıyor. THY Kargo’nun 183 bin metrekarelik bir kargo merkezi devreye girdi. Tamamen yapay zekayla çalışan bir sistemi var.”

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AMAN VİZE REJİMİNİ BOZMAYIN

Almanya uyguladığı vize politikası sayesinde Orta Doğulu iş insanlarının Türkiye ye yöneldiğine dikkat çeken İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Kısa bir süre evvel bir Alman parlamenter ziyaret etti bizi. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ajansı’ndan bir ekiple beraber geldi ve İstanbul’da iş dünyası ile görüşme yapmak istediklerini söylediler. Kabul ettik. Biz bu tip görüşmelerde çıtayı biraz kendimize göre yüksek tutuyoruz. ‘Sayın milletvekili aman sakın bu vize rejimini bozmayın. Ben fuar şirketinin de yönetim kurulu başkanıyım. Sizin bu vize rejimi bizim fevkalade işimize yarıyor. Sizin bu rejim sayesinde Ortadoğu’dan, Afrika’dan, eski Rusya Cumhuriyetlerinden, Doğu Bloku’ndan size gelemeyen sizin sert vize rejiminize gelemeyen Türkiye’ye geliyor. Bizim fuarlarımıza katılıyor, biz çok memnunuz’ dedim. Çok şaşırdı. Bunun içinde yüzde 80 gerçek payı var" dedi.

Şekib Avdagiç

Başladığımız işleri devam ettirmek niyetindeyiz

Avdagiç, bu yıl yapılması beklenen Oda seçimlerinde yeniden İTO Başkanlığına aday olup olmayacağı yönündeki soruya şu cevabı verdi: “Bu konuda gerekli istişarelerimizi yaptık, önümüzdeki dönem için çalışmalarımıza başladık. İstanbul iş dünyası, tekrar bizi İTO başkanlığına layık görürse, bugüne kadar yol yürüdüğümüz arkadaşlarımızla beraber yola devam edeceğiz. Tabii bu kişisel bir konu değil, bir ekip işi ve bugüne kadar geldiğimiz bir çizgi var. Bu çizgideki ekiplerimizle birlikte, İstanbul iş dünyasının tamamını kucaklayacak bir şekilde tekrar çalışmamızı yapıp, başladığımız işleri devam ettirmek niyetindeyiz.”

Yerel para ile ticaret hayati önemde

Rusya ve Ukrayna savaşına değinen Avdagiç, iki ülkenin de Türkiye için önemli olduğunu vurguladı. Avdagiç, “Türkiye ile ilgili birkaç alternatif var. İki devletin, yerel para ile ticaret yapma konusunda anlaşması bulunuyor. Yerel para ile ticaret yaptığınız zaman SWİFT sisteminin içine girmiyorsunuz. Bu ticaretin de önü açık. Keşke bu savaş olmasaydı ama burada da tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın yerel para ile ticarette ısrarının olağanüstü durumlarda ne kadar doğru ve ülkenin bekası için önemli olduğu gerçeğinin de altını çizmek istiyorum" diye konuştu.

EKONOMİ E-ticaret hacmi yüzde 93 arttı