Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi E-ticarette fırsatçıya geçit yok Vatandaş müfettiş platformlar denetçi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

E-ticarette fırsatçıya geçit yok: Vatandaş müfettiş platformlar denetçi

Ticaret Bakanlığı’nın e-ticarette stokçuluk ve fahiş fiyatı önlemek için getirdiği düzenlemeler sektörde yeni bir dönem başlattı. PttAVM.com’un Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, vatandaşın güvenle alışveriş yapması için geliştirdikleri ödeme sistemlerinin yanısıra fahiş fiyat uygulamaya çalışan fırsatçılara da göz açtırmadıklarını belirtti.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Hakan Çevikoğlu
Hakan Çevikoğlu

Ticaret Bakanlığı’nın e-ticarette stokçuluk ve fahiş fiyatı önlemek için getirdiği düzenlemeler sektörde yeni bir dönem başlattı. Düzenleme e-ticarette satış yapan mağazaların denetimini ve fahiş fiyat uyguladığı tespit edilenlerin ise mağazalarının kapatılmasını da öngörürken, Türkiye’de “Güven Damgası’nı alan ilk e-ticaret platformu olan PttAVM.com’un Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu Ticaret Bakanlığı’nın vatandaşın güvenle alışveriş yapabilmesi için şirketlerin uyması gereken asgari standartları belirlediğini söyledi.

Hakana Çevikoğlu

ATO'dan “mücbir sebep kapsamı genişletilsin" çağrısı
EKONOMİ
ATO'dan “mücbir sebep kapsamı genişletilsin" çağrısı

SEKTÖRE STANDART

Çevikoğlu, bakanlığın yeni düzenlemeyi bir grup gazeteciye değerlendirdi. Çevikoğlu, PTT’nin online alışveriş sitesi olarak her zaman önceliklerinin vatandaşın menfaati olduğunu ifade ederek, “Bakanlığın devreye aldığı yeni sistem sektör ve vatandaş açısından oldukça memnuniyet verici bir düzenleme. Platform olarak ‘Türkiye’nin en güvenilir e-ticaret sitesi’ parolamızla kuruluşumuzdan bu yana güvenilirliği ilke edinirken, bazı platformların kurallara riayet etmemeleri zaman zaman vatandaşın e-ticarete olan güvenini de zedeliyor. Şimdi getirilen standartlar sayesinde tüm sektör belli bir standarda kavuşmuş olacak” diye konuştu.

KOBİ’ler için 10 adımda E-ticaret yol haritası
EKONOMİ
KOBİ’ler için 10 adımda E-ticaret yol haritası

ŞİKAYETLERE ANINDA İNCELEME

Vatandaşın güvenle alışveriş yapmaları için geliştirdikleri ödeme sistemlerinin yanı sıra fahiş fiyat uygulamaya çalışan fırsatçılara da göz açtırmadıklarını anlatan Çevikoğlu, “Son olarak pandemi döneminde vatandaşı mağdur etmeye yönelik fiyat belirleyen 44 satıcı hakkında inceleme başlattık. İnceleme sonucunda fahiş fiyat uyguladığını tespit ettiğimiz satıcılarla yollarımızı ayırırken, vatandaşın mağdur olmaması için denetimlerimizi artırdık. Bu kapsamda kendi iç denetimlerimizin yanı sıra vatandaşlarımızdan gelen şikayetleri de anında incelemeye alarak, gerekli işlemlerimizi yaptık” dedi.

GÜVENLİ E-TİCARET SİSTEMİ

  • Hakan Çevikoğlu geliştirdikleri “Güvenli Ticaret Sistemi” ile alışverişlerde PTT güvencesi ve denetimi ile alıcı ve satıcı arasındaki süreci baştan sona kontrol ettiklerini ifade ederek, güvenlik mekanizmalarını adım adım şöyle sıraladı: “Müşteri istediği mağazadan dilediği ürünü seçer ve ödeme işlemini gerçekleştirir. Müşteriden alınan sipariş tutarı, PTT havuz hesabına aktarılır. İş ortağı tarafından sisteme belirtilen depo adresinden PTT Kargo personeli ürünü alır. PTT Kargo personeli teslim aldığı ürünü alıcıya teslim eder. Müşteri kendisine ulaşan ürünü teslim alır ve kontrol eder. Ayrıca vatandaşın alışverişlerinde kullandığı kredi kartı bilgileri sistemimizde tutulmazken, 3. şahıslar ile de asla paylaşılmaz. Ödeme güvenli bir 3D Secure sayfası üzerinden aracısız olarak ödeme hizmet sağlayıcısı ve anlaşmalı bankalar tarafından gerçekleştirilir.”

12 e-ticaret sitesine güven damgaları verilecek: e-ticarette 'daha güvenli alışveriş' dönemi başlıyor
EKONOMİ
12 e-ticaret sitesine güven damgaları verilecek: e-ticarette 'daha güvenli alışveriş' dönemi başlıyor


Abone Ol Google News
Düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz

Düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan ve Fransa'ya tokat gibi sözler.
Korku nedir bilmeyiz!

Korku nedir bilmeyiz!

​Milli Savunma Bakanlığı'ndan 30 Ağustos'a özel klip.
Sakarya gazıdengeleri değiştirecek

Sakarya gazı
dengeleri değiştirecek

​11,6 milyar metreküplük kontrat fırsatı oluşturacak.
Eğitim<br>uzaktan başlıyor

Eğitim
uzaktan başlıyor

​Milyonlarca öğrencinin uzaktan eğitim ders zili bugün bilgisayarda çalacak.
Erdoğan<br>Giresun'a gidiyor

Erdoğan
Giresun'a gidiyor

​Sel felaketi sonrası sonrası afet bölgesinde incelemelerde bulunacak.
Hafter'e UCM'de dava

Hafter'e UCM'de dava

​Toplu mezarlardaki binlerce masumun katili Hafter'in suçları tüm dünyaya gösterilecek.

Kısa çalışma ödeneği 2 ay daha uzatıldı

Kısa çalışma ödeneği 2 ay daha uzatıldı

​Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Üç yüz İHA gökyüzünü aydınlattı

Üç yüz İHA gökyüzünü aydınlattı

​Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Zafer Bayramı için coşkulu kutlama.
Ayşe Hümeyra Ökten Hakk'a yürüdü

Ayşe Hümeyra Ökten Hakk'a yürüdü

Altmış yıldır Peygamberimize komşuluk ediyordu.
Giresun hayata dönüyor

Giresun hayata dönüyor

​Altı günde Dereli'nin çehresi değişti.
Şiddetle lanetliyoruz

Şiddetle lanetliyoruz

Kurtulmuş'tan Kur'an-ı Kerim'i yırtanlara sert tepki.​
Vakalarda<br>artış sürüyor

Vakalarda
artış sürüyor

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saati açıkladı.
Milletimize biçilen kefeni parçaladık

Milletimize biçilen kefeni parçaladık

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Harp Okulları töreninde konuştu.
Yayın sırasında bayıldı

Yayın sırasında bayıldı

TRT spikeri Nilgün Balkaç'ın zor anları.
Konya'da<br>korkutan görüntü

Konya'da
korkutan görüntü

"Sabaha karşı büyük bir gürültü duyduk."
Müjdeyi verdi

Müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan'da konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.