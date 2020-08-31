E-ticarette fırsatçıya geçit yok: Vatandaş müfettiş platformlar denetçi

Ticaret Bakanlığı’nın e-ticarette stokçuluk ve fahiş fiyatı önlemek için getirdiği düzenlemeler sektörde yeni bir dönem başlattı. Düzenleme e-ticarette satış yapan mağazaların denetimini ve fahiş fiyat uyguladığı tespit edilenlerin ise mağazalarının kapatılmasını da öngörürken, Türkiye’de “Güven Damgası’nı alan ilk e-ticaret platformu olan PttAVM.com’un Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu Ticaret Bakanlığı’nın vatandaşın güvenle alışveriş yapabilmesi için şirketlerin uyması gereken asgari standartları belirlediğini söyledi.

Hakana Çevikoğlu

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SEKTÖRE STANDART

Çevikoğlu, bakanlığın yeni düzenlemeyi bir grup gazeteciye değerlendirdi. Çevikoğlu, PTT’nin online alışveriş sitesi olarak her zaman önceliklerinin vatandaşın menfaati olduğunu ifade ederek, “Bakanlığın devreye aldığı yeni sistem sektör ve vatandaş açısından oldukça memnuniyet verici bir düzenleme. Platform olarak ‘Türkiye’nin en güvenilir e-ticaret sitesi’ parolamızla kuruluşumuzdan bu yana güvenilirliği ilke edinirken, bazı platformların kurallara riayet etmemeleri zaman zaman vatandaşın e-ticarete olan güvenini de zedeliyor. Şimdi getirilen standartlar sayesinde tüm sektör belli bir standarda kavuşmuş olacak” diye konuştu.

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ŞİKAYETLERE ANINDA İNCELEME

Vatandaşın güvenle alışveriş yapmaları için geliştirdikleri ödeme sistemlerinin yanı sıra fahiş fiyat uygulamaya çalışan fırsatçılara da göz açtırmadıklarını anlatan Çevikoğlu, “Son olarak pandemi döneminde vatandaşı mağdur etmeye yönelik fiyat belirleyen 44 satıcı hakkında inceleme başlattık. İnceleme sonucunda fahiş fiyat uyguladığını tespit ettiğimiz satıcılarla yollarımızı ayırırken, vatandaşın mağdur olmaması için denetimlerimizi artırdık. Bu kapsamda kendi iç denetimlerimizin yanı sıra vatandaşlarımızdan gelen şikayetleri de anında incelemeye alarak, gerekli işlemlerimizi yaptık” dedi.

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GÜVENLİ E-TİCARET SİSTEMİ

Hakan Çevikoğlu geliştirdikleri “Güvenli Ticaret Sistemi” ile alışverişlerde PTT güvencesi ve denetimi ile alıcı ve satıcı arasındaki süreci baştan sona kontrol ettiklerini ifade ederek, güvenlik mekanizmalarını adım adım şöyle sıraladı: “Müşteri istediği mağazadan dilediği ürünü seçer ve ödeme işlemini gerçekleştirir. Müşteriden alınan sipariş tutarı, PTT havuz hesabına aktarılır. İş ortağı tarafından sisteme belirtilen depo adresinden PTT Kargo personeli ürünü alır. PTT Kargo personeli teslim aldığı ürünü alıcıya teslim eder. Müşteri kendisine ulaşan ürünü teslim alır ve kontrol eder. Ayrıca vatandaşın alışverişlerinde kullandığı kredi kartı bilgileri sistemimizde tutulmazken, 3. şahıslar ile de asla paylaşılmaz. Ödeme güvenli bir 3D Secure sayfası üzerinden aracısız olarak ödeme hizmet sağlayıcısı ve anlaşmalı bankalar tarafından gerçekleştirilir.”

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