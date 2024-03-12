E-ticarette ramazan bereketi

Ramazanın gelişiyle birlikte market, çarşı ve pazarların yanı sıra internet alışverişleri de hareketlendi. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı ve PttAVM.com'un Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, "Vatandaşlarımız e-ticaret yoluyla gıda ürünleri almaya artık alıştı. Bu ay e-ticarette, 150 milyar liralık bir alışveriş bekliyoruz. Hurma, güllaç, bakliyat, un, yağ, şeker, kuruyemiş gibi gıda ürünleri en fazla ilgi gören ürünlerin başında geliyor" dedi.

Son yıllarda ihtiyaç sahibi ailelere ramazan kolileri almanın alışkanlık haline geldiğini aktaran Çevikoğlu, "Satışlarımız geçen senelere göre benzer seyrediyor. Bizler vatandaşa en uygun fiyata ürün sunmak için elimizden geleni yaparken, hayır yapmalarına da vesile olmaktan çok memnunuz. Bu kolilerimiz, 6 Şubat depreminin vurduğu bölgelere de ulaştırılıyor. Önümüzdeki günlerde deprem bölgesine ciddi sayıda ramazan kolisi bağışı olmasını da bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

ALIŞVERİŞ ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞİYOR

Online alışveriş alışkanlıklarına ilişkin bir örneği de paylaşan Çevikoğlu, "Online alışverişlerde akşam 22.00 ile sahur saatlerine kadar artan bir trafik görüyoruz. Normal günlerde çok daha az sipariş verilen gece saatleri, ramazan günlerinde oldukça hareketleniyor. İnsanlar oruçlarını açtıktan sonra biraz dinlenip alışverişe yönelebiliyor. Bu saatler arasındaki alışverişler genelde elektronik, kozmetik, giyim, aksesuar gibi ürünler oluyor. Bakliyat, kuruyemiş gibi gıda alışverişlerinin biraz daha erken saatlerde yapıldığını söyleyebilirim" dedi.

YURT DIŞINDAN TÜRK ÜRÜNLERİNE İLGİ

Bu dönemde yurt dışı satışlarını da değerlendiren Çevikoğlu, "Türkiye'ye özgü ürünler dünyanın dört bir yanından sipariş ediliyor. Yurt dışındaki algı şu; Türk ürünü eşittir kaliteli ürün... Bu dönemde yine geçen senelerle benzer şekilde Türk kahvesinden semaverine, leblebisinden bademine, kayısısından seccadesine alışveriş taleplerinin olduğunu tespit ettik. Bu talebin ay içerisinde artarak devam etmesini bekliyoruz" diye konuştu.







