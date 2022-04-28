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Ekonomi Easycep yurt dışına açılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Easycep yurt dışına açılacak

Yenilenmiş elektronik cihaz alım satım platformu Easycep, yurt dışına açılmayı planlıyor.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Easycep yurt dışına açılacak
Easycep

Son yıllarda artan cep telefonu fiyatları ve elektronik cihaz kiralama modası birçok sektör firması için yeni fırsatlar doğurdu. Yenilenmiş elektronik cihaz alım satım platformu Easycep, yurt dışına açılmayı planlıyor. Seri A yatırım turunda 100 milyon dolarlık değerleme üzerinden 11 milyon dolar yatırım alan şirketin CEO’su Mehmet Akif Özdemir, “Orta ve uzun vadede yurt dışına açılmak istiyoruz. 2023'te bu alandaki ilk adımlarımızı atacağız. Doğu Avrupa, Kuzey Afrika ve Asya pazarına yönelmek ve iş modelimizi buralarda geliştirmeyi amaçlıyoruz. Süreci başarıyla tamamlayabilirsek unicorn olabiliriz” diye konuştu.

EasyCep'e 11 milyon dolar yatırım
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EasyCep'e 11 milyon dolar yatırım

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