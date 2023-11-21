EBRD'nin Türkiye'deki yatırım tutarı 2,4 milyar doları aşacak

Türkiye yatırımları hakkında da değerlendirmede bulunan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso "EBRD’nin operasyon yaptığı en büyük ülke. 2009’da biz ilk yatırımımızı yaptık. Blokun dışında yatırım yaptığımız ilk ülke Türkiye. Biz biraz daha özel sektöre odaklanıyoruz dolayısıyla bizim yatırımlarımızın yüzde 90’ı özel sektöre ve sanıyorum ki operasyonlarımız başladığından bu yana 19 milyar dolar civarında bir yatırım yaptık. Bugün de bizim yatırımlarımızın daha da arttığı bir yıl olacak. 2,4 milyar dolar yatırım yaptık. Özel sektöre çok yatırım yapıyoruz, Türk şirketleri ile üretim yapan şirketlerle bir araya geliyoruz. Aynı zamanda finans kurumları ile çalışıyoruz ve bir şekilde KOBİ’leri destekleyici kanallarla ilerlemeye çalışıyoruz. Makro ekonomik zorluklara rağmen ekonomik durumdaki oynaklıklara, yüksek enflasyona rağmen müşterilerimiz için bu desteğimizi devam ettirmek istiyoruz. Ve onların daha fazla yeşil dönüşümü yapmalarını istiyoruz. Örneğin şu anda yaptığınız yatırımların yarısı yeşil dönüşü desteklesin istiyoruz, yeni kapasitelere yatırım yapabilsinler. Özellikle deprem sonrası önemli planlarımız var. 2023-2024 yılında depremle alakalı olarak 1,5 milyar dolarlık yatırım yapmak istiyoruz. Özellikle finansal kurumlar aracılığıyla KOBİ ve yerel kişiler için finansal destek sağlamak istiyoruz.” dedi.