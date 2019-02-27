Eğitim ile sanayi buluştu

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü imzalandı.

İş dünyası, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan mesleki eğitim seferberliğine tam destek verdi. Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü imzalandı. Proje kapsamında meslek liseliyi üretimin merkezine koyacak çok sayıda adım atılacak.

Kamu ve özel sektör işbirliğiyle meslek liseliler iş garantili bir eğitim öğretim sürecinde, geleceğin ihtiyaçlarına göre ortak hazırlanmış ders müfredatlarıyla tam donanımla mezun edilecekler. Böylece öğrenciler bilimi, tekniği ve pratiği öğrenerek, mezun olduğunda derhal iş hayatına entegre olabilecek.

ÖĞRENCİLERE ATÖLYE VE STAJ İMKANI

Proje ile meslek liselileri TOBB ve oda-borsaların koordinasyonuyla, genişletilmiş staj ve uygulamalı eğitim imkanlarıyla ortak eğitim modelinin avantajlarından da faydalanacak. TOBB, oda ve borsalar tarafından okullarda “AR-GE ve Tasarım-Beceri Atölyeleri” kurulacak. Başarılı öğrencilere burs verilecek. Öğrencilere, TOBB’a bağlı oda ve borsalara üye işyerlerinde staj ve iş imkânı sağlanacak. Okul yöneticilerine ve öğretmenlere eğitim verilecek. İllerde MEB teşkilatı ve TOBB’a bağlı oda/borsalar tarafından Protokol Yürütme Kurulu (PYK) oluşturulacak.

81 ilde 81 liseyi kapsıyor

İşbirliği töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Tüm bu çalışmaları yaparken mesleki ve teknik eğitimde yeni bir dönemin başladığını ve bu dönemin sektörle iç içe bir dönem olduğunu, ortak bir yönetim anlayışının söz konusu olduğunu, buna bağlı olarak da okullarımızda üretimin aslında bir öğrenme yöntemi olduğunun vurgulandığını rahatlıkla söyleyebiliriz” diye konuştu. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının nitelikli eleman ihtiyacı ve eğitim sisteminin bu konudaki yetersizliğine işaret ederek, “Türkiye’de bir ilk başlıyor. Piyasada talep gören niteliklere göre hazırlanan, yeni ve dinamik bir mesleki eğitim modeline geçiyoruz. Bu kapsamda 81 ilde 81 meslek lisesi, protokol kapsamına alınıyor” dedi.

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