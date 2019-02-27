Ekonomi Eğitim ile sanayi buluştu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Eğitim ile sanayi buluştu

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, mesleki eğitimde işbirliğine vardı. 81 ildeki 81 meslek lisesinde yürütülecek projeyle öğrencilerin iş hayatına uyumu sağlanacak.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü imzalandı.
Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü imzalandı.

İş dünyası, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan mesleki eğitim seferberliğine tam destek verdi. Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü imzalandı. Proje kapsamında meslek liseliyi üretimin merkezine koyacak çok sayıda adım atılacak.

Kamu ve özel sektör işbirliğiyle meslek liseliler iş garantili bir eğitim öğretim sürecinde, geleceğin ihtiyaçlarına göre ortak hazırlanmış ders müfredatlarıyla tam donanımla mezun edilecekler. Böylece öğrenciler bilimi, tekniği ve pratiği öğrenerek, mezun olduğunda derhal iş hayatına entegre olabilecek.

ÖĞRENCİLERE ATÖLYE VE STAJ İMKANI

Proje ile meslek liselileri TOBB ve oda-borsaların koordinasyonuyla, genişletilmiş staj ve uygulamalı eğitim imkanlarıyla ortak eğitim modelinin avantajlarından da faydalanacak. TOBB, oda ve borsalar tarafından okullarda “AR-GE ve Tasarım-Beceri Atölyeleri” kurulacak. Başarılı öğrencilere burs verilecek. Öğrencilere, TOBB’a bağlı oda ve borsalara üye işyerlerinde staj ve iş imkânı sağlanacak. Okul yöneticilerine ve öğretmenlere eğitim verilecek. İllerde MEB teşkilatı ve TOBB’a bağlı oda/borsalar tarafından Protokol Yürütme Kurulu (PYK) oluşturulacak.

81 ilde 81 liseyi kapsıyor

  • İşbirliği töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Tüm bu çalışmaları yaparken mesleki ve teknik eğitimde yeni bir dönemin başladığını ve bu dönemin sektörle iç içe bir dönem olduğunu, ortak bir yönetim anlayışının söz konusu olduğunu, buna bağlı olarak da okullarımızda üretimin aslında bir öğrenme yöntemi olduğunun vurgulandığını rahatlıkla söyleyebiliriz” diye konuştu. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının nitelikli eleman ihtiyacı ve eğitim sisteminin bu konudaki yetersizliğine işaret ederek, “Türkiye’de bir ilk başlıyor. Piyasada talep gören niteliklere göre hazırlanan, yeni ve dinamik bir mesleki eğitim modeline geçiyoruz. Bu kapsamda 81 ilde 81 meslek lisesi, protokol kapsamına alınıyor” dedi.

İlk günden yoğun ilgi
EKONOMİ
İlk günden yoğun ilgi

Bu dünyada adalet görmedik
GÜNDEM
Bu dünyada adalet görmedik

Dijitalleşen fatura maliyet düşürecek
EKONOMİ
Dijitalleşen fatura maliyet düşürecek
Bu muhalefet terörün piyonu

Bu muhalefet terörün piyonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle işbirliği yapan partileri uyardı.
Bay Kemal SGK’yı batırmak istiyor

Bay Kemal SGK’yı batırmak istiyor

CHP finansöründeki EYT'lilerin istekleri SGK'yı felce uğratır.
28 Şubat tarihe gömüldü

28 Şubat tarihe gömüldü

Bin yıl sürecek denilen darbe birkaç yılda çöktü.
CHP çöpe battı

CHP çöpe battı

1990'lı yılları aratmayan görüntüler oluştu.
Bu dünyada adalet görmedik

Bu dünyada adalet görmedik

Mısır'da idam edilen gençlerin anneleri konuştu.
Erbakan yol gösteriyor

Erbakan yol gösteriyor

Erbakan'ın fikir ve idealleri rehber oluyor.
Selahattin Gürkan projelerini Yeni Şafaka anlattı.

Selahattin Gürkan projelerini Yeni Şafaka anlattı.
Buca krizi tırmanıyor

Buca krizi tırmanıyor

İş dünyasından istihdam çağrısı

İş dünyasından istihdam çağrısı

Sizi açtığınız çukurlara gömdük

Sizi açtığınız çukurlara gömdük

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı.
Kupada büyük sürpriz

Kupada büyük sürpriz

1. Lig ekibi ​Ümraniye, Trabzonspor'u eleyerek yarı finale yükseldi.
AB ikiyüzlülüğüntarihini yazmıştır

AB ikiyüzlülüğüntarihini yazmıştır

​Erdoğan, idamlar sonrası Sisi ile poz veren siyasetçileri eleştirdi.
TSKdan dev tatbikat

TSKdan dev tatbikat

​Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatı bugün başlıyor.
Ankaraya geliyor

Ankaraya geliyor

Trump'ın danışmanı Kushner, hazırladığı barış planını sunacak.
Terörle ittifak halindeler

Terörle ittifak halindeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzincan'da muhalefete tepki gösterdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.