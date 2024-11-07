Ekilmeyen araziler 2025’te kiralanacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2025 bütçesini sundu. Yumaklı, iklim değişikliği, afetler, nüfus artışı, jeopolitik riskler gibi zorlukları dikkate alarak toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilirliği ve gıda arz güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirler aldıklarını söyledi. Üst üste iki yıl süreyle işlenmeyen tarım arazilerinin, kira bedelinin arazi maliklerine ödenmesi koşuluyla, yıllık olarak tarımsal amaçlı kiralanması konusunun gündemlerinden düşmediğini belirten Yumaklı, 2025 üretim yılında yapılacak nihai tespitlerin ardından kiralamaların başlayacağını belirtti.





42 İLDE 61 ORGANİZE TARIM BÖLGESİ

2025 yılında, 41 baraj, 6 HES, 11 gölet ve bent, 70 sulama tesisi, 15 içme suyu tesisi, 162 taşkın kontrol tesisi, 2 atık su tesisi olmak üzere, toplam 307 tesisle 14 arazi toplulaştırma projesini tamamlayacaklarını söyleyen Bakan Yumaklı, “2028 sonu itibarıyla 42 ilde 61 Organize Tarım Bölgesi’ni faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.





İbrahim Yumaklı

KRONİKLEŞMİŞ DERTLER BİTECEK

Alınan tedbirler arasında bulunan üretim planlamasıyla stratejik ürünlerde yeterliliği artıracak ve tarıma dayalı sanayinin ham madde ihtiyacını karşılayacaklarını belirten Yumaklı, şunları söyledi: “2025-2027 yıllarını kapsayacak bitkisel üretim planlamasıyla ortalama 35 milyon ton olan hububat üretimini 39,5 milyon tona, 1,2 milyon ton olan baklagil üretimini 1,4 milyon tona, 4,6 milyon ton olan yağlı tohumlu bitkiler üretimini ise 5,6 milyon tona ulaştırmayı hedefliyoruz. Plansız üretimden kaynaklanan kronikleşmiş dertlerimizi bitireceğiz.”





HAYVANCILĞA YATIRIM

Planlama ile hayvancılığın da güçlü ve sürdürülebilir hale geleceğini vurgulayan Yumaklı, “3 yıllık planlama dönemi sonunda büyükbaş hayvan varlığını 16,6 milyondan 17,7 milyon başa, küçükbaş hayvan varlığını 52,4 milyondan 61,1 milyon başa, kanatlı eti üretimini ise 2,5 milyon tondan 2,6 milyon tona çıkarmayı hedefliyoruz. Planlama dönemi sonunda et ithalatını ülke gündeminden çıkaracağız” dedi.





81 İLDE AĞAÇLANDIRMA

Yangınlarda zarar gören ormanların ağaçlandırıldığını vurgulayan Yumaklı, "25 bin orman kahramanımız, 127 bin gönüllümüzle yangınlarla mücadele ediyo- ruz. 11 Kasım'da 81 ilimizde 'Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes' diyerek fidan dikeceğiz" ifadelerini kullandı.











