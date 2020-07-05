Ekolojik köprüler hayvanlara can oldu: Dört köprünün üçüncüsünün yapım çalışmaları sürüyor
Otoyollara kurulan ekolojik köprüler sayesinde doğal hayat korunuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yatırımlarının sadece insana sağladığı faydayı değil, tabiata etkisini de hesaplıyor. Bu çerçevede ekolojik köprüler hayata geçiriyor. Bunlardan dördünün inşası tamamlanırken üçünün yapımı devam ediyor.
Ekolojik koridorla kopuk olan ormanlık alan birbiriyle bağlanıyor. Koridorla hayvanların yol geçişleri bozulmuyor. Kuzey Marmara Otoyolu’nda bir, İstanbul-İzmir Otoyolu’nda iki, İzmir-Çeşme Otoyolu’nda bir ekolojik köprü bulunuyor. Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu’nda bir, İzmir- Çeşme Otoyolu’nda iki ekolojik köprü ise yapım aşamasında. Ekolojik köprüler sayesinde yabani hayvanların yaşam alanları içerisinde güvenle yer değiştirmeleri ve su kaynaklarına ulaşmaları sağlanıyor. Trafik kazaları ve hayvanların gördüğü zararlar azalıyor.