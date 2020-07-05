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Ekonomi Ekolojik köprüler hayvanlara can oldu Dört köprünün üçüncüsünün yapım çalışmaları sürüyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ekolojik köprüler hayvanlara can oldu: Dört köprünün üçüncüsünün yapım çalışmaları sürüyor

Otoyollara kurulan ekolojik köprüler sayesinde doğal hayat korunuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yatırımlarının sadece insana sağladığı faydayı değil, tabiata etkisini de hesaplıyor. Bu çerçevede ekolojik köprüler hayata geçiriyor. Bunlardan dördünün inşası tamamlanırken üçünün yapımı devam ediyor.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Ekolojik köprü
Ekolojik köprü

Ekolojik koridorla kopuk olan ormanlık alan birbiriyle bağlanıyor. Koridorla hayvanların yol geçişleri bozulmuyor. Kuzey Marmara Otoyolu’nda bir, İstanbul-İzmir Otoyolu’nda iki, İzmir-Çeşme Otoyolu’nda bir ekolojik köprü bulunuyor. Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu’nda bir, İzmir- Çeşme Otoyolu’nda iki ekolojik köprü ise yapım aşamasında. Ekolojik köprüler sayesinde yabani hayvanların yaşam alanları içerisinde güvenle yer değiştirmeleri ve su kaynaklarına ulaşmaları sağlanıyor. Trafik kazaları ve hayvanların gördüğü zararlar azalıyor.

Ekolojik köprü tamamlandı
FOTOĞRAF 12
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ile yaptığı ortak çalışma sonucunda İzmir-Çeşme Otoyolu üzerinde yaban hayvanlarının yolun karşısına geçerken neden olduğu kazaların yerlerini belirledi.
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Karayolları 2'nci Bölge Müdürlüğü ekiplerince geçen yıl otoyolun Zeytinler Kavşağı'nın 2 kilometre yakınında, ekolojik köprü inşaatına başlandı.
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Zeytinler Doğal Yaşam Köprüsü adı verilen ekolojik köprünün üst kısmına ağaçlar dikildi, yaban hayvanlarının su ihtiyacının karşılanması için beton havuz inşa edildi.
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Köprünün tamamlanmasıyla ormanlık alanda yaşayan domuz, tilki gibi yaban hayvanlarının yolun karşı tarafındaki su kaynaklarına ulaşması sağlandı.
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2 KÖPRÜ DAHA PLANLANIYOR <br> <br> Köprü, bölgenin bitki örtüsüne bağlı olarak kızılçam, zeytin ağaçları ve makilerle yeşillendirilecek.
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Yaban hayvanlarının kullandığı doğal bir yol haline getirilen köprüde, damlama sulama sistemi de kuruldu.
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Köprünün otoyola bakan dış yüzeylerine dağ manzarası resimleri çizildi.
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İzmir-Çeşme Otoyolu üzerinde 2 ekolojik köprünün daha yapımı planlanıyor.
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Ekolojik köprü tamamlandı
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Ekolojik köprü tamamlandı
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Ekolojik köprü tamamlandı
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Ekolojik köprü tamamlandı
Ekolojik köprü tamamlandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın, İzmir-Çeşme Otoyolu'nda yaban hayvanlarını korumak ve yaban hayatı kaynaklı trafik kazalarının önüne geçmek için planladığı ekolojik köprü tamamladı. Bölgeye 2 ekolojik köprü daha yapılması planlanıyor.


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